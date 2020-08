Abid Raja bekrefter at han vil bli Venstre-leder

Abid Raja bekreftet søndag kveld at han vil etterfølge Trine Skei Grande som Venstre-leder. Dermed har to kandidater sagt høyt at de ønsker vervet.

Saken oppdateres.

Det er i et intervju med VG at Venstre-profilen bekrefter at han har stilt seg til valgkomiteens disposisjon for en plass i partiledelsen, altså de tre øverste plassene.

– Jeg har sagt at jeg er motivert til å påta meg partiledervervet dersom partiet skulle finne det riktigst, men jeg er også åpen for å være nestleder. Uansett rolle i partiet, er jeg klar for å yte mitt aller, aller beste for Venstre, døgnet rundt, sier han.

Les også: Nettavisen-måling: Abid Raja er den soleklare favoritten i leder-spørsmålet

- Blåser opp konfliktene

Nettavisen har kontaktet Raja for en kommentar søndag kveld. Han svarer ved å vise til et innlegg har har postet på Facebook, der han blant annet sender et spark i retning Frp og Sp.

I innlegget skriver Raja blant annet at hans politiske prosjekt er å bygge samhold.

- Politikernes oppgave er bygge ned konflikter, verken blåse liv i de eller holde konfliktene i live. Jeg vil si at Frp blåser opp konfliktene mellom ulike folkeslag i Norge, mens Sp blåser opp konflikt mellom ulike landsdeler. Jeg mener vi skal bekjempe begge deler, skriver Raja.

- Og jeg vil henvende meg til tradisjonelle Arbeiderpartivelgere. Jeg vil be sosialdemokratene vurdere oss sosialliberalere, vi er både mer miljøvennlige og mer næringsvennlige enn Ap, og vi har en sterk sosial inkluderende velferdspolitikk.

- Og mens Ap konkurrerer med FrP om å ha strengest mulig flyktningpolitikk, så konkurrerer vi i Venstre med SV om å ha den mest humane asylpolitikken. AP har bra politikk på mye, men Venstre har enda bedre politikk.

Utfordrer Rotevatn

Venstres valgkomité var samlet onsdag og torsdag, og komiteens leder Per A. Thorbjørnsen bekreftet at Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø var kalt inn for å møte dem.

Tidligere er det bare Rotevatn som har bekreftet at han ønsker ledervervet i partiet, men nå får han altså følge av Raja, som har vært svært hemmelighetsfull.

– Klar for oppgaven

– Jeg er klar for oppgaven. Men det er opp til Venstre. Og det er ikke et «must» for meg å bli partileder. Slik jeg ser det, er det viktigste å bygge et felles team, som sammen kan løfte Venstre, sier Raja til VG.

Til uken møttes valgkomiteen igjen, og en oppdatert innstilling måtte være klar senest 28. august.

De to nåværende nestlederne, Ola Elvestuen og Terje Breivik, har også signalisert at de ønsker å fortsette i ledelsen, hvis de er ønsket.