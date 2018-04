Abid Raja ber Grande forklare seg om sexsaken

Stortingspolitiker Abid Raja (V) mener Grande-saken er en belastning for partiet og ber Venstre-leder Trine Skei Grande forklare seg.

– Jeg ber Trine være så snill å benytte seg av tillatelsen gutten har gitt til å snakke ut. Hun må fortelle hva som skjedde og ikke skjedde fra A til Å, og dermed bli ferdig med saken, sier Abid Q. Raja til NRK.

Raja er Stortingets visepresident, Venstres parlamentariske nestleder og partiets talsperson for finans og utenriks. Lørdag ble han også valgt inn i landsstyret av et enstemmig landsmøte.

– Jeg er veldig skuffet over at landsmøtet har druknet i denne saken. Det gjør meg både trist, oppgitt og skuffet på vegne av Venstre. Partiet er i regjering, vi skal skinne og skryte av alt vi får til, og av alle planene vi har, og så forsvinner alt det i en helt meningsløs sak fra ti år tilbake, sier Raja.

Grande ønsket lørdag kveld ikke å kommentere Rajas uttalelser overfor NTB.

Saken om Grandes intime omgang med en 17-åring på en bryllupsfest i 2008 ble først offentlig kjent i januar i år under regjeringsforhandlingene på Jeløya. Den fikk også mye oppmerksomhet etter at Venstre-lederen selv snakket om den i et større intervju med Aftenposten 16. januar.

To dager senere kommenterte 26-åringen Grandes versjon av historien, som han mener er gal, i VG. Mannen og Grande har tidligere inngått en muntlig avtale om å ikke snakke om hendelsen, men mannen har siden gitt Grande tillatelse til å forklare seg.

(©NTB)

Mest sett siste uken Power deler ut 40.000 sykler – her er ekspertens knallharde dom