Abid Raja med nytt angrep: - Det stinker av Frps retorikk

- Dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok.

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja lovet før helgen mer «tydelig» tale og anklager Fremskrittspartiet for å fremme «brun propaganda».

– Vi skal si klart og tydelig ifra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre ti. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa han i et NRK-intervju fredag.

Det har skapt sterke reaksjoner, og Frp-leder Siv Jensen har bedt Venstre-leder Trine Skei Grande om å beklage.

Men - det vil hun ikke.

- Feil å hevde at det er brun propaganda

Lørdag irettesatte statsminister Erna Solberg (H) både Frp og Venstre:

– Jeg er uenig i uttalelsene Frp kom med i valgkampen. Det er likevel feil å hevde at dette er brun propaganda. Frp ikke er et brunt parti som nører opp under rasisme. Jeg er tilhenger av en saklig politisk debatt hvor vi unngår å klistre merkelapper og karakteristikker på hverandre.





- Det stinker av Frps retorikk

I en ny kronikk i Aftenposten tirsdag skriver Raja at:

«Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk».

Han konfronterer statsministeren direkte:

- Det er ingen anstendighet i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Hvilke verdier mener statsministeren at vi skal stå for?

Han gjentar at Frp-leder Siv Jensens bruk av «snikislamisering» er «brun»:

«Ja, kjære statsminister, at Jensen trekker frem nettopp det begrepet som seks år tidligere ble beklaget fordi det kunne oppfattes som høyreekstremt, det kaller jeg brun skremselspropaganda.»

Nettavisen har bedt om kommentarer fra statsminister Erna Solberg (H), Frp-leder Siv Jensen, Frps nestleder Sylvi Listhaug og Venstre-leder Trine Skei Grande.