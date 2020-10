Abid Raja presenterer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet

Statsråden vil også legge frem tiltak knyttet til etablerte tilskuddsordninger, samt kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett.

Følg pressekonferansen direkte fra klokken 12.00 i videovinduet øverst.

130 av de 900 millioner kronene som er foreslått til kompensasjons- og stimuleringsordninger til kultursektoren, blir satt av til etablerte ordninger.

Det ble klart da kulturminister Abid Raja (V) la fram innretningen på koronastøtteordninger til kultursektoren.

55 millioner kroner går til Norsk filminstitutt, 50 millioner går til Norsk kulturfond, 8 millioner går til kunstkjøp i offentlige rom (Koro) og 17 millioner til innkjøp av kunst ved 14 kunstmuseer.

Museer

Blant museene som får 1 millioner kroner hver, er Henie Onstad Kunstsenter, Drammens museum for kunst og kulturhistorie, Vestfoldmuseene, Lillehammer Museum, Preus museum, Sørlandets Kunstmuseum, Haugalandsmuseet, Museum Stavanger, Musea i Sogn og Fjordane, Musea på Sunnmøre og RiddoDuottarMuseat.

Kode Kunstmuseer og Komponisthjem, Museene i Sør-Trøndelag og Nordnorsk kunstmuseum får alle 2 millioner kroner hver til kunstkjøp.

Regjeringen setter av 500 millioner kroner for å stimulere kulturlivet til å gjennomføre planlagte arrangementer og 200 millioner til kompensasjon.

Kulturminister Abid Raja (V) kunngjorde mandag at regjeringen vil fortsette å kompensere tapte inntekter, men at de framover vil yte mer støtte til arrangementer som faktisk blir gjennomført.

- Ikke avlys

I pakken som legges fram, er 500 millioner satt av til arrangementer som skal finne sted.

– Dette vil bety mer kunst og kultur ut til deg og meg, men det vil også bety mer aktivitet, mer jobb og mer lønn og honorar til dem som har kultursektoren som arbeidsplass og næringsvei, sier Raja.

-Jeg som kulturminister, og vi som regjering, vil at dere ikke avlyser, men holder hjulene i gang, sier Raja.

I pakken settes det av 200 millioner til videre kompensasjonsordning for avlyste arrangementer, men denne ordningen vil trappes ned utover høsten.

Ligget med brukket rygg

Store deler av kulturlivet har ligget med brukket rygg i løpet av koronapandemien, og har vært avhengig av kompensasjonsordninger fra regjeringen. I sitt budsjettforeslag foreslo regjeringen å bruke nærmere 1,2 milliarder kroner til en ny ordning som skal bidra til økt aktivitet i frivilligheten og idretten i 2021.

Midlene er del av en samlet stimuleringsordning med total ramme på 2,25 milliarder kroner som skal gå til kulturlivet, idretten og frivilligheten.

Ordningen kommer som en konsekvens av de begrensninger koronapandemien vil fortsette å legge på mulighetene for å drive aktivitet på de aktuelle feltene.

- Covid-19-pandemien har rammet kultursektoren hardt. Regjeringen vil derfor stimulere til aktivitet for så mange som mulig. Gjennom denne bevilgningen reduserer vi uvissheten for aktørene slik at de kan gjennomføre arrangementer. Vi må holde kulturen, frivilligheten og idretten i gang, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja, dagen regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett.