Abid Raja rykker ut: – Forsvarer «nordmann» til døden tar oss

Kultur og språkminister Abid Raja (V) slår ring rundt betegnelsen «nordmann». – Språkrådet har nok tatt seg litt vel mye møllers tran, sier han.

Onsdag er det skapt kraftig debatt etter Språkrådet åpnet for å bytte ut betegnelsen «nordmann».

– Nå har galskapen gått altfor langt, sier Frps Himanshu Gulati.

Senterparti-politiker Jenny Klinge hiver seg også på kritikken.

–Nei, nå får vi faktisk ta en fot i bakken som samfunn. Det er et urovekkende tegn på et samfunn i forfall når det blir historieløst.

Les mer: Vil vurdere å fjerne «nordmann»: – Nå har galskapen gått altfor langt

Nå rykker kulturminister Abid Raja ut for å slå ring om betegnelsen, og sier det er helt uaktuelt å bytte ut begrepet «nordmann».

– Når man vil endre betegnelsen «nordmann», så har de tatt litt vel mye møllers tran. Denne regjeringen og denne statsråden her, har ikke tenkt å endre denne betegnelsen. Det er bare å legge helt død. Det er som død sild i tønne. Det er ingen som har tenkt tanken en gang, forsikrer Abid Raja til Nettavisen.

Han sier at han med glede de siste årene har følt seg inkludert i betegnelsen.

Les også: Kraftige reaksjoner etter forslag om å fjerne «mor» i lovverket: – En mann med penis kan ikke føde barn

– I mange år har jeg slitt med å få lov til å bruke betegnelsen nordmann selv. Flere har påpekt: Du er jo barn av innvandrere? Er du egentlig født her?

– Jeg er født her. Bor her, skatter her, og når jeg dør har jeg tenkt å bli gravlagt her. Dette er en betegnelse som favner hele det norske folk, sier han.

Raja mener diskusjonen skiller seg skarpt fra stillingstitler, som har vært mye diskutert den senere tiden - etter regjeringen gikk inn for å bytte ut «lensmann» med «politiavdelingsleder».

Les mer: Nå blir det slutt på «lensmann»: – Hva i alle dager er det vi driver med?

– Vi endrer gjerne stillingstitler. Det handler om hvilket arbeid du søker på. Satt på spissen er det nok få menn som har lyst til å søke på den gamle helsesøster-stillingen. På samme måte med lensmann, sier han og legger til:

– Men betegnelsen «nordmann». Den slår jeg ringt rundt og setter ned foten og sier til Språkrådet: Fint med debatt. Fint med ytringsfrihet. Fint å løfte egne ideer. Men det er fint for Språkrådet å få et klart svar: Vi har ingen intensjon om å endre nordmann. Som innfødt med innvandrerforeldre, er jeg veldig glad for å få sagt det.

Han mener det er en sann glede å kunne kalle seg nordmann.

– Det er en stor ære og glede for meg som nordmann med en litt annen hudfarge. Jeg tar stor glede i å slå ring om betegnelsen nordmann. Og jeg forsvarer det til døden tar oss.

Les også: Full krangel om «lensmann»: – Skjønner ikke hvordan de kan snakke med så mange tunger på én gang

Reklame NÅ: Gigantisk vintersalg hos Milrab