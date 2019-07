Abid Raja vil stanse ny utsikt fra Preikestolen: - Det er klin kokos-politikk. Vi kan ikke ha de vindturbinene der

Venstre-toppen vil stoppe oljeboring utenfor Lofoten og utsikt til vindmøller fra Preikestolen.

PREIKESTOLEN (Nettavisen Økonomi:) Abid Raja peker og ler, hilser på turister og etterligner Stavanger-dialekten til partifellene i Rogaland. Det siste året har vært turbulent for både Venstre og Raja.

I desember ble Raja baksnakket av sin egen partileder for åpen mikrofon. I mars ble en mann dømt til to år og tre måneder i fengsel for trusler mot ham. Mange mener han har startet en langspurt for å bli Venstres neste partileder. Bakteppet er elendige målinger den siste tiden.

- Vi som er sentrale og kjente fjes i Venstre skal bidra det vi kan til kommunestyre- og fylkestingsvalget, og det fortsatt tid til å snu målingene før valget, sier Raja.

Abid Raja (V) har kommet til Rogaland for å kaste glans over de lokale politikernes valgkamp. Her sammen med fylkesleder Kjartan Alexander Lunde (midten) og ordførerkandidat Jan Erik Søndeland. Foto: Magnus Ekeli Mullis

43-åringen har tatt med seg familien på en kombinert familietur og valgkampturné. Selv om Raja og kona Nadia Ansar forsøker å skåne barna fra trøkket som oppstår når Raja krangler med Frp eller havner i strid med Trine Skei Grande, blir det noen ganger litt mye.

- Familien min tar det med ro. Sønnen min sa på vei opp Preikestolen at «nå har du snakket med nok journalister, pappa», så noen ganger blir det for mye for dem også. De må få lov til å være barn og vokse opp i sitt eget tempo, sier Raja.

Mener vindturbiner nær Preikestolen må stoppes

Venstres lokalpolitikere i Rogaland har invitert Raja tilbake til Preikestolen, ni år etter at han besøkte fjellplatået som 71 grader nord-deltaker i 2010. Diskusjonen om vindkraft har rast i Norge helt siden NVE laget et forslag til en nasjonal ramme i april. I Rogaland har utbyggingen av vindkraftverk eksplodert, og det er spesielt utbyggingen på Gilja - som kan skimtes fra Preikestolen, som bekymrer Raja og lokalpolitikerne.

I 2017 ble det utdelt konsesjon til å bygge Gilja vindkraftverk med installert effekt på 135 MW - og i 2018 og 2019 søkte utbyggerne om å utvide effekten, først til 190 MW og så til 160 MW. Raja frykter at de dersom utbyggingen betyr høyere vindmøller, så vil de 45 vindturbinene som er planlagt i området kunne sees fra Preikestolen og ødelegge naturopplevelsen.

- Det er jo klin kokos-politikk. Vi kan ikke ha de vindturbinene der. Vi kommer til å kjempe med nebb og klør for å verne dette området mot vindmøllene, sier Raja.

Abid Raja (V) er i utgangspunktet negativt innstilt til vindkraft på land. Når vindmøllene nærmer seg Preikestolen, sier det seg selv at de må stoppes, ifølge Raja. - Det skjønner alle, og da er det vår oppgave å overbevise de andre politikerne om det, Raja. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Mens Preikestolen ligger på like over 600 meter over havet, skal vindturbinene plasseres på 800-885 meter over havet. Høyden på vindmøllene lagt til grunn i konsekvensutredningene er 125 meter.

Abid Raja og Venstre lokalt frykter at vindturbinene i Gilja vindpark (markert i rødt) vil synes fra Preikestolen (rød firkant). Foto: Figur fra konsesjonssøknaden

- Synes du vindkraft-utbyggingen i Norge har gått for langt?

- Vindmøller på land er én måte å utvikle ny, grønn energi på. Men det er heldigvis ikke den eneste. Hvis det ikke er i strid med naturinteresser, kan man åpne for det. Men her, og det er jeg sikker på at hver eneste nordmann skjønner når man ser utsikten, så har man ikke lyst til å se 45 vindturbiner, sier Raja.

Klar beskjed til Elvestuen

I forrige uke ga Miljødirektoratet oljeselskapet Wintershall DEA tillatelse til å bore i Norskehavet, like sør for Lofoten. Brønnen Toutatis ligger kun noen få kilometer fra korallområdet Trænarevet. Miljøbevegelsen har lenge advart mot å gå inn i området, og nå har også Abid Raja reagert på saken.

Tillatelsen er klaget inn til klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Raja mener området bør skjermes for petroleumsvirksomhet, og minner om at skolestreikende ungdom allerede har sagt tydelig ifra om hva de mener om regjeringens klimainnsats.

- Det er viktig at politikerne følger opp. Jeg har stor tro på at Elvestuen, som er statsråden som skal avgjøre dette, kommer til å gjøre jobben, sier Raja.

Her har Wintershall DEA fått tillatelse til å bore en letebrønn. Foto: Utklipp fra DEAs søknad

- Har du snakket med Elvestuen?

- Jeg har snakket med ham. Han har ikke gitt meg et klart svar, for han har tross alt en grundig behandling foran seg - men jeg har tilkjennegitt mitt syn, og jeg er helt sikker på at de fleste i Venstre er enig i det synet. Og så vet jeg ikke hva Elvestuens syn på saken er, men det må han få lov til å bruke litt tid på.

I en epost til Nettavisen Økonomi skriver Klima- og miljødepartementet at Elvestuen ikke kan kommentere saken på nåværende tidspunkt fordi det er varslet at saken vil bli klaget inn til departementet.

Miljødirektoratet har stilt ekstra strenge krav til Wintershall DEAs beredskap under boringen, i og med at brønnen ligger med kort avstand til viktige gytefelt og korallområdet Trænarevet. Wintershall DEAs Kjetil Hjertvik sier selskaper ikke ønsker å svare på Rajas utspill, og nøyer seg med å si at styrken til det norske petroleumsregimet er de stabile rammebetingelsene.

- Vi driver godt innenfor de områdene vi har fått tildelt og de kravene et bredt stortingsflertall har stilt til oss, sier Hjertvik.

Kommunikasjonssjefen sier at selskapet registrerer at det er mye oppmerksomhet rundt saken, men at Wintershall DEA kun fokuserer på selve operasjonen.

- Men vi registrerer at LoVeSe-debatten har flyttet seg sørover. Tidligere har det vært boret i området uten protester, så det sier litt om den politiske debatten akkurat nå. Vi har ingen interesse av å gå lenger nordover til Lofoten. Nå skal vi også bore helt sør i lisensen. Områdene nord i lisensen er ikke geologisk interessante for oss, sier Hjertvik.