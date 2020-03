Abid Raja vil vente med koronastøtte til mediene – opposisjonen raser

Kulturminister Abid Raja vil se an hvordan tiltakene mot næringslivet virker, før han vurderer egne medietiltak. – Virker helt misforstått, sier Trond Giske.

– Det virker som at regjeringen ikke forstår hvilken situasjon mediene nå er i. Det å henvise til de tiltakene som gjelder for andre virksomheter, virker helt misforstått, sier Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson, Trond Giske, til Medier24.

Uttalelsen kommer etter at kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i en pressemelding fredag sier at han ikke vil komme med noen egne tiltak til mediene nå.

En rekke medier har, i likhet med mange andre bedrifter, de siste ukene måttet permittere ansatte på grunn av kollaps i annonsesalget og inntektssvikt som følge av koronaepidemien.

– Må vi se hvordan tiltakene virker

I pressemeldingen understreker Raja at regjeringen ser de store utfordringene for mediebransjen, og at mediemangfoldet potensielt er i en kritisk situasjon.

– Samtidig vil mediene også kunne benytte seg av de generelle ordningene og tiltakene vi har lagt fram. Regjeringen og jeg vil fortløpende følge medienes situasjon, jobbe videre med ordninger og bidra til at medienes viktige samfunnsmessige rolle opprettholdes, sier Raja i meldingen og fortsetter:

– Nå må vi se hvordan alle disse tiltakene virker, før vi tar stilling til behovet for ytterligere tiltak. Jeg har tett kontakt med bransjen og kommer til å følge utviklingen nøye, sier kultur- og likestillingsministeren.

Forventet egne krisetiltak

Giske peker på at der andre må stenge dørene etter pålegg fra myndighetene eller fordi de rett og slett ikke har kunder, står mediebransjen i en annen situasjon, og at mange aviser stadig rapporterer om nye leserrekorder og nye abonnenter.

– Mens andre bedrifter permitterer sine ansatte, så kan ikke mediene nå permittere og stanse virksomheten. Vi er avhengig av en velfungerende mediesektor gjennom denne krisen, sier han.

Freddy André Øvstegård, SVs representant i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, sier til Journalisten at tiltak rettet mot mediene vil være viktig for SV når regjeringens krisepakker skal forhandles i Stortinget.

– Jeg hadde forventet at regjeringa hadde kommet med egne krisetiltak for mediene. Vi har i denne krisetida sett hvor viktig redaktørstyrte medier er, sier han.

– Har sagt at mediene skal følges nøye

Tage Pettersen, som er medlem av familie- og kulturkomiteen for Høyre, viser til at det i stortingsproposisjonen som regjeringen la fram fredag står at «Regjeringen vil vurdere i hvilken grad eksisterende ordninger benyttes og virker, og holder fast ved at medienes samfunnsmessige rolle skal opprettholdes.».

– Med andre ord har regjeringen sagt at denne bransjen skal følges nøye. Flertallet av bransjer er ikke løftet fram på tilsvarende måte. Det har ikke vært mange dager mellom hver krisepakke så langt, og det kommer garantert flere i løpet av forholdsvis kort tid. Så i stedet for å kritisere statsråden for passivitet mener jeg opposisjonens medlemmer i familie- og kulturkomiteen bør jobbe inn mot sine egne som skal forhandle om proposisjonen på Stortinget. Det er i hvert fall slik vi fra regjeringspartiene jobber, sier Pettersen.

Ber om kompensasjonsordning

En rekke medieorganisasjoner sendte torsdag et brev til de parlamentariske lederne på Stortinget og til Stortingets kulturkomité der de kom med forslag til hastetiltak til mediebransjen.

Her ber de blant annet om en kompensasjonsordning for bortfall av annonseinntekter på inntil 600 millioner kroner, ekstra mediestøtte på inntil 200 millioner kroner og at staten kjøper annonser for inntil 200 millioner kroner.

