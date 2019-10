Abiy Ahmed tildeles Nobels fredspris 2019

Leder for Nobelkomiteen kunngjør Abiy Ahmed som vinner av årets Nobels fredspris.

304 kandidater var nominert til den prestisjetunge prisen. Nobelkomitéleder Berit Reiss-Andersen proklamerer årets fredspris på Nobelinstituttet i Oslo.

- Nobelkomiteen har besluttet å tildele Nobels fredspris for 2019 til den etiopiske statsministeren Abiy Ahmed for hans innsats med å oppnå fred og mellomstatlig samarbeid, og spesielt hans avgjørende initiativ til å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea, sier komitéleder Berit Reiss-Andersen.





-Prisen er også en anerkjennelse til alle krefter som arbeider for fred og forsoning i Etiopia og det østlige og nordøstlige Afrika, sier Reiss-Andersen.

Ahmed tiltrådde som landets statsminister i april i fjor. På kort tid har han gjennomført en rekke tiltak som gjorde ham verdig til Nobels fredspris.

Ahmed har fått i stand en formell fredsavtale med nabolandet Eritrea etter en langvarig og blodig konflikt. Han har innledet dialog med interne opprørsgrupper i Etiopia, opphevet landets unntakstilstand, igangsatt demokratiske reformer, benådet politiske motstandere, opprettet et eget fredsdepartement og dannet en regjering hvor halvparten av ministrene er kvinner – inkludert presidenten. I tillegg er alle landets minoritetsgrupper representert i regjeringen.





Selve utdelingen av Nobels fredspris finner sted i Oslo rådhus 10. desember, som er dødsdagen til Alfred Nobel.

Nobels testamente

I henhold til Alfred Nobels testamente skal fredsprisen gå til den «som har virket mest eller best for folkenes forbrødring og avskaffelse eller reduksjon av stående armeer samt organisering og utbredelse av fredskongresser».

Det er Nobelkomiteens oppgave å tolke hvilke prestasjoner som faller inn under kriteriene som er nedfelt i Nobels testamente.