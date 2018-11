Aborthardkjør mot Solberg i spørretimen

Ap og SV på offensiven.

Onsdagens ordinære spørretime på Stortinget var viet mulige endringer i abortloven.

Statsminister Erna Solberg (H) ble bombardert med spørsmål knyttet til paragraf 2c i abortloven.

Ap hadde på forhånd varslet at de ville stille 13 spørsmål om dette, SV hadde åtte på lager.

- Åpnet for forhandlinger

SV-leder Audun Lysbakken var først ute og ville vite om det er aktuelt å endre paragraf 2c som åpner for abort etter 12. uke, hvis det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

Abortloven, slik vi kjenner den.

– Jeg har åpnet for forhandlinger om to områder i abortloven i eventuelle forhandlinger med KrF. Det ene er fosterreduksjon, det andre er det som oppfattes som et diskriminerende element i abortloven, paragraf 2c, sa Solberg.

Ordlyden i 2c er altså:

«Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.»

- Ikke nøytral

- Jeg er uenig i de som sier at paragrafen er nøytral. Når loven tolkes som den gjør, mener jeg det er diskriminerende. Vi skal jobbe for at ingen skal føle seg mindreverdige på grunn av egenskaper de er født med, svarte Erna Solberg på spørsmål fra Martin Henriksen (Ap).

Han lurte på om statsministeren ville ta avstand fra bruken av begrepet Downs-paragrafen.

- Det må være lov å bruke begreper som sier hva diskusjonen dreier seg om, selv om Ap forsøker å tåkelegge dette. Vi må være ærlige nok til å si at det dreier seg om egenskaper ved individer som vokser og lever og har gode liv, sa Solberg videre i svaret sitt.

