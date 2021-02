Absurd danse-video fanger opp historisk militærkupp - tar helt av på internett

En myanmarsk kvinne har fått uventet global berømmelse etter at hun i all uvitenhet fanget opp det første øyeblikket av militærkuppet i Myanmar på video.

Danse-videoen som viser starten på militærkuppet, har fått mye internasjonal oppmerksomhet.

Kvinnen filmet seg selv mens hun utførte energiske danse-øvelser foran det myanmarske parlamentet i morgentimene mandag 1. februar.

I bakgrunnen kan en skimte en kolonne med svarte biler og militærkjøretøy som kjører opp mot kontrollposten til parlamentet i hovedstaden Naypyidaw. Kvinnen fortsetter med dansingen, tilsynelatende upåvirket av dramatikken som utspiller seg i bakgrunnen.

Deretter kan en se at personene i bilene og militærkjøretøyene tar seg gjennom barrikadene ved kontrollposten.

Kvinnen i videoen, Khing Hnin Wai, forteller på Twitter at hun er gymlærer av yrke, og at hun har filmet denne typen trenings- og dansevideoer foran parlamentet mange ganger de siste elleve månedene, skriver The Guardian.

Danse-videoen, som er lagt ut på Facebook, har tatt av på sosiale medier. Internett-brukere har allerede photoshoppet kvinnen inn i andre historiske øyeblikk, som blant annet stormingen av den amerikanske Kongressen og Hindenburg-ulykken.

Nettstedet Storyful har verifisert at danse-videoen er ekte, ifølge australske medier.

Pågrepet og innesperret

Fredsprisvinner og regjeringssjef Aung San Suu Kyi, landets president og flere folkevalgte politikere ble pågrepet av hæren i Myanmar tidlig mandag. I tillegg er hele 24 ministre i regjeringen blitt avsatt.

Hæren har innført unntakstilstand i ett år i landet, samt innført portforbud på kvelden og natten. Deler av mobilnettet er stengt og flytrafikken i landet skal være stanset.

Militærkuppet skjedde bare noen få timer før den nyvalgte nasjonalforsamlingen skulle tre sammen for første gang etter fjorårets valg.

Hæren erklærer at Myanmars hærsjef Min Aung Hlaing skal lede landet, mens visepresident Myint Swe rykker opp til å bli fungerende president.

- Vant valget i fjor

Nasjonalligaen for demokrati (NLD) er partiet til Aung San Suu Kyi. Partiet sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015, og dannet dermed regjering etter at landet hadde blitt styrt med jernhånd av en militærjunta i flere tiår.

Partiet NLD sikret seg nok et flertall under valget i november i fjor. Men da den nye nasjonalforsamlingen skulle tre sammen mandag, grep militæret makten og pågrep en rekke ministre og folkevalgte som nå holdes innesperret.

Hæren begrunner maktovertakelsen med «omfattende valgjuks» og at det er «nødvendig for å bevare stabiliteten i landet». Det finnes imidlertid ingen holdepunkter eller dokumentasjon på at fjorårets valg var preget av valgfusk.

Hæren hevder at de vil avholde et nytt demokratisk valg, men eksperter tviler på at de vil holde løftet sitt.

Militærkuppet fordømmes på det sterkest av en hel verden, USA truer med sanksjoner og FNs sikkerhetsråd har innkalt til hastemøte.

- Dette er tragisk

Myanmar-kjenner og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har selv møtt Aung San Suu Kyi og snakket med henne på telefonen flere ganger etter at partiet hennes Nasjonalligaen for demokrati (NLD) sikret seg flertall i nasjonalforsamlingen i 2015. Bondevik omtaler militærkuppet i Myanmar som tragisk.

- Det er tragisk det som skjer nå, og må fordømmes på det sterkeste. Det gikk rykter i helgen om at noe sånt ville skje. Jeg hadde i det lengste håpet at det ikke ville gjøre det. Men dette viser hvor skjørt og begrenset demokratiet i Myanmar var, fordi militæret hadde egentlig hele tiden sittet med denne muligheten til å bruke makt hvis de ville det. Og det har de altså gjort nå, uttalte Bondevik til Nettavisen mandag formiddag.

- Merket at hun var redd

Bondevik er grunnlegger av stiftelsen Oslosenteret som arbeider for fred, demokrati og menneskerettigheter. Han er tidligere leder for stiftelsen, og sitter nå som styreleder.

- Jeg merket at når jeg snakket med Aung San Suu Kyi, som jeg har gjort ved flere anledninger etter at hun kom til makten, var hun forsiktig og balansert overfor militæret, fordi hun innerst inne var redd for at dette ville kunne skje. Det merket jeg også når det gjaldt rohingya-spørsmålet. Jeg var ikke i tvil om at hun syntes at det var et overgrep det som skjedde mot rohingyaene, men at hun måtte være forsiktig og balansert på grunn av militæret, sa Bondevik.

Solberg: - Meget alvorlig

Statsminister Erna Solberg beskriver situasjonen i Myanmar som meget alvorlig og ber om at Aung San Suu Kyi løslates.

Solberg fordømmer militærkuppet og sier at folkets vilje er satt til side.

- Dette er et stort tilbakeskritt for demokratiseringsprosessen i landet. En løsning må finnes i tråd med demokratiske prinsipper og grunnloven, sier Solberg i en uttalelse til NTB.

