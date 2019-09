Ada Arnstad: - Målet må være like mange udugelige kvinner som det er menn

Senterungdommens leder klinker til!

Torsdag er Senterungdommens leder, Ada Arnstad (27), gjesteredaktør i Nettavisen.

Det er kun fire dager til valget, og Arnstad støtter helhjertet den tverrpolitiske kampanjen som heter «Kryss en kvinne».

Når du stemmer, kan du krysse av på enkeltpersoner på stemmeseddelen, som dermed rykker opp.

Les gjesteredaktørens innlegg: Generasjon prestasjon = generasjon depresjon?

- Utrolig positivt

Målet med kampanjen er å sikre flere kvinner inn i kommunestyrer.

- Jeg synes dette er utrolig positivt fordi det er lavere andel kvinner i politikken og det er lettere å krysse en mann, sier Arnstad til Nettavisen.

Ved forrige valg i 2015 var kvinneandelen 39 prosent.

- Er det noe litt tafatt med at kvinner trenger ekstra drahjelp?

- Vel, kvinner er også mindre synlige enn menn i media, så økt oppmerksomhet på å krysse en kvinne vil få kvinner mer i fokus i media, og det er bra. Men det er synd at det skal være behov for dette, men så lenge det er slik, er det bedre å gjøre noe med det, forklarer hun.

- Like mange inkompetente kvinner som menn ...

- Når vi ser en trend med en gruppe som blir mindre representert, i dette tilfellet kvinner, er det viktig og riktig å rette oppmerksomheten her, legger hun til.

Med glimt i øyet sier hun:

- Det er vel et kjent sitat som sier at «vi har ikke nådd full likestilling før vi har like mange udugelige kvinner i norske styrer som det er menn i dag». Det er godt utsagn, kanskje litt satt på spissen. Det er veldig få som stiller spørsmål ved om vi får kompetente menn inn i styrer i dag, mens det blir stilt spørsmål ved om kvinnene er det.

- Poenget med demokratiet er at vi skal ha gode representanter for det norske folk.

- Hvorfor er det lettere å krysse en mann?

- Jeg vet ikke helt, men det har vært flertall av menn som har styrt. Og det er ikke så lenge siden det ble tatt viktige likestillingsgrep. Dette er så viktig at det bør fremskyndes.

- Ser vi på toppsjiktet, har vi kvinnelig statsminister, finansminister, stortingspresident og høyesterettsjustitiarius for å nevne noe. Hva tenker du om det?

- Det er strålende, og det hadde nok ikke vært samme oppmerksomhet hvis de hadde vært menn. Det tyder på at dette er et heller nyere fenomen.

- Mer utsatt for hets og trusler

- Kan du forstå hvorfor jenter og kvinner kvier seg for å innta fremtredende posisjoner?

- Vi vet kvinner blir mer utsatt for hets og trusler og at det kommer kjønnsspesifikke trusler, kvinner trues med voldtekt og seksualisert hets. Det er klart det er ikke fristende å tenke over at det er en konsekvens, reflekterer hun.

- Hva har du selv opplevd av negative ting?

- Jeg tror jeg har vært ganske heldig, jeg har for eksempel ikke minoritetsbakgrunn, som vi vet gjør at du får en mye større andel trussel/hets jevnt over. Men jeg har opplevd tilbakemelding og kommentarer som jeg gjerne skulle vært foruten, men jeg vil ikke gi dette oppmerksomhet.

- Skremt

- Hvordan håndterer du det?

- Førstereaksjonen er gjerne å bli litt skremt, men heldigvis har jeg mange andre kvinnelige politikere å dele dette med, både i eget parti og ellers. Derfor våger vi å gå foran og ta en rolle mange kvier seg for, med håp om at det skal bli lettere for de jentene som kommer etter oss.

- Hvorfor bør jenter si mer ja?

- Fordi det er så viktig å ta ansvar, stille opp, gjøre en jobb for samfunnet og demokratiet vårt. I tillegg er det utrolig mye læring og kjempeartig! Jeg tenker ofte at «hvis ikke jeg sier ja, gjør kanskje en mann i 50-årene det». Derfor er det viktig at jeg stiller opp!

- Farmor var 5-barnsmor og deltok i Riksdagen

Ada Arnstad er niese til Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad. Men det er bestemødrene som har inspirert henne mest:

- De var begge politisk engasjerte, og det var tøft for dem, men de tok ansvar både i familierollen og ved å være en stemme i sine lokalsamfunn i en tid det var heller sjelden, sier hun.

Hun snakker varmt om sin farmor som var fembarnsmor og reiste til Stockholm for å skjøtte sin plass i Riksdagen.

- Det var ikke noe vanlig syn i Sverige på 1970-tallet. Hun bestemte seg for å ta ombudsrollen for sitt nærmiljø, og det er inspirerende å tenke på. Min mormor satt i kommunestyre og selv om hun fikk flest stemmer, fikk hun beskjed om at «en varaplass til formannskapet er bra nok». Hun skulle altså nøye seg med mindre, og det skal ikke kvinner, sier 27-åringen bestemt.