Administrerende direktør Donald Trump

Trump behandler det amerikanske statsapparatet som om alle er hans egne ansatte.

Så langt kommer han unna med det.

For tilhengerne er det bare gøyalt når en ambassadør får fyken fordi hun ikke ville rose Trump på Twitter.

En av mange ting Donald Trump lovet var å rydde opp i Washington. Bli kvitt det han, og mange med han, opplever som et korrupt elitestyre hvor en liten gruppe mennesker bytter posisjoner og vennetjenester i egen vinnings hensikt.

«To drain the swamp»

Det er ikke noe nytt at presidentkandidater lover å få styr på politikerne, byråkratene og rådgiverne i Washington. Det har vært en fast øvelse lenge, og selv husker jeg meget godt at Ronald Reagan, USAs 40. president fra 1981 - 1989, med stor kraft lovet «to drain the swamp».

Siden har Washington styrket sin posisjon. Til stor frustrasjon for de, særlig på amerikansk høyreside, som ønsker seg mindre stat og mer lokalt selvstyre.

Med Trump fikk de endelig en kandidat som de virkelig trodde kunne gjøre noe med det. En, i deres øyne, vellykket forretningsmann som var hard i klypa, dyktig til å forhandle og en nådeløs gjennomfører av det han bestemte seg for å gjøre. En som fikk ting til å skje, og ikke bare henviste til komité-utredninger og ekspertutvalg.

Slipper unna med mye

Mange forsto nok at Trump ville tenke litt vel langt utenfor boksen iblant, men etter flere tiår uten resultater, helliget målet alle midler.

For alle som er opptatt av maktbalanse, etablerte spilleregler og forutsigbar offentlig administrasjon er det spektakulært å se hva Trump tillater seg - og så langt kommer unna med. Alle i statlige stillinger forventes å være hans lojale medarbeidere. De skal avgi troskapsløfte, aldri motsi ham offentlig og forsvare ham på TV.

Rødt slips og trassalder

Eller, som vi har lært de siste dagene, skryte hemningsløst av ham på sosiale medier. Slik den nå avsatte ambassadøren Marie Yovanovitch fikk beskjed om å gjøre dersom hun ville beholde jobben.

De fleste, ikke minst i Norge, vil hevde at dette er en gal manns oppførsel. En baby i kjempedress og rødt slips som aldri har kommet ut av trassalderen. En som gjerne setter både demokratiet, verdensøkonomien og verdensfreden i fare dersom det trekker noen tusen fans til på hans folkemøter.

Tilhengerne av Trump ser det nok annerledes. De ser en mann som, ja nettopp, får ting til å skje. En som har satt seg i respekt, en som Washington-eliten frykter, og en som har fått alle til å forstå at de må gjøre som han vil.

Folkets mann

Trumps argument er at han er valgt av folket, at hans oppslutning blant kjernevelgerne er stabil og at hans vilje således representerer folkets vilje. Så lenge folkets vilje gjennomføres, er det ikke så nøye med metodene.

Donald Trump ser på seg selv som USAs administrerende direktør. Alle rapporterer i siste instans til ham. Dermed står han selvsagt fritt til å kalle hvem som helst inn på teppet og fortelle hvor skapet skal stå.

Også Trumps tilhengere vet at det nok ikke var slik de amerikanske grunnlovs-fedrene så for seg at USA skulle bli styrt. Men om det er det som skal til for å få ryddet opp i Washington, who cares.

All hail to the chief!