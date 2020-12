Adolf Hitler vant valget i Namibia

Den namibiske politikeren har ingen planer om verdensherredømme.

En namibisk politiker oppkalt etter Adolf Hitler tok en knusende valgseier i forrige uke, melder blant andre BBC.

Adolf Hitler Uunona, som er hans fulle navn, fikk 85 prosent av stemmene, noe som nok en gang gjorde ham til rådmann i Ompundja i Oshana-regionen.

I et intervju med den tyske avisen Bild insisterer han på at han ikke har noe å gjøre med nazistisk ideologi.

Politikeren innrømmer at faren oppkalte ham etter den nazistiske lederen, men at «han sannsynligvis ikke forsto hva Adolf Hitler stod inne for», og at Uuona selv tenkte på det som et helt vanlig navn da han vokste opp.

– Først som tenåring skjønte jeg at denne mannen ønsket seg verdensherredømme, sier Uunona.

Han sier at konen kaller ham for Adolf, og at han vanligvis blir kalt Adolf Uunona. Han synes samtidig at det er for sent å fjerne «Hitler».

– Det at jeg har dette navnet, betyr ikke at jeg vil ha herredømme over Oshana. Det betyr ikke at jeg vil ha verdensherredømme, understreker han.

Adolf, som andre germanske fornavn, er ikke uvanlig i landet, som en gang var en tysk koloni.

Her til lands er det 84 menn som har Adolf som første fornavn, viser tall fra SSB. Navnet var ganske populært rundt 1900-tallet, men fikk seg en solid knekk rundt 1940, og har siden ikke vært høyt oppe på statistikken:

