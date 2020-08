Advarer: - Trump er på vei til å vinne valget

Filmskaper advarer om bevegelser i amerikanske velgermasser få uker før presidentvalget.

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg advarer dere nesten ti uker på forhånd. Entusiasmen hos de 60 millionene i Trumps base HAR GÅTT GJENNOM TAKET! For Joe, ikke så mye, skriver filmskaper Michael Moore i et Facebook-innlegg i helgen som nå får stor oppmerksomhet i USA.

- Er du klar for en Trump-seier?

I innlegget advarer Moore om at historien er på vei til å gjenta seg, og at man som i 2016 nå er i ferd med å ignorere den store og ihuga fanskaren president Donald Trump har i avgjørende stater, skriver Business Insider.

Michael Moore siterer også fra flere målinger som enten viser at Joe Biden og Donald Trump står likt i flere vippestater, eller at Trump tar kraftig innpå Biden.

Business Insider gjør også et poeng av at Michael Moore var en av de få som i 2016 spådde at velgerne i det såkalte Rustbeltet ville forlate Demokratene og hjelpe Trump til valgseier.

Nå hevder Moore at de siste målingene viser at kappløpet tetter seg til i flere vippestater i USA.

- Er du klar for en Trump-seier? Er du mentalt forberedt på å bli overlistet av Trump igjen? Finner du trøst i din overbevisning om at det ikke er noen mulighet for at Trump kan vinne? Er du tilfreds med den tillit du har lagt i Democratic National Convention om at de håndterer dette? skriver Moore på Facebook.

- Trump har tettet igjen gapet

I Facebook-posten skriver Moore at en CCN-måling i august viser at Biden og Trump nærmest står likt i vippestatene. I målingen blant registrerte velgere som CNN publiserte 17 august i år, like før partienes landsmøter, viser at 49 prosent støttet Biden mens 48 prosent støttet Trump i de viktigste kampstatene.

- I Minnesota er det 47/47. I Michigan, hvor Biden ledet stort, har Trump tettet igjen gapet til fire prosent, skriver Moore.

- DU må kvitte deg med Trump

I den ferskeste meningsmålingen som går på de viktigste kampstatene, som ble offentliggjort av CNBC på onsdag i forrige uke, leder Biden med tre poeng i seks av disse statene, men ledelsen skrumper inn.

- Ikke overlat til Demokratene å bli kvitt Trump. DU må kvitte deg med Trump, skriver Michael Moore på Facebook. Foto: Facebook: Michael Moore

Moore, som er en sterk Bernie Sanders supporter, gjør deretter det han kan for å vekke sine Facebook-tilhengere.

- Ikke overlat til Demokratene å bli kvitt Trump. DU må kvitte deg med Trump. VI må våkne opp hver dag i de neste 67 dagene og sørge for at hver av oss får 100 personer til å gå for å stemme. HANDLE NÅ! skriver Moore.

- Noen må starte brannalarmen NÅ

På søndag kom filmskaperen med en ny advarsel, hvis han viser til en meningsmåling fra Michigan der Trump for en uke siden bare var fire prosent bak Biden, mens en fersk måling nå viser at Trump leder med 47 prosent mot Bidens 45.

- Noen må starte brannalarmen NÅ. Hvor er sakene på at Trump henter innpå Biden? Til tross for dette er så mange Demokrater overbevist om at Trump vil tape. FARE! skriver Michael Moore.