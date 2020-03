Advarer alle øyeleger i USA om nytt covid-19-symptom

- Det er ikke overraskende om dette symptomet også kan ses hos noen pasienter med covid-19, sier Folkehelseinstituttet.

Den amerikanske øyelegeforeningen (The American Academy of Ophthalmology) har utstedt en advarsel til alle øyeleger i USA om at konjunktivitt, også kjent som øyekatarr, kan være et tidlig symptom på covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset sars-cov-2.

Foreningen skriver i advarselen at pasienter med konjunktivitt, som også har symptomer som feber og luftveissymptomer, kan være smittet med koronaviruset.

Foreningen henviser til en relativ ny studie som viser at én av 30 undersøkte koronapasienter i Kina hadde konjunktivitt.

FHI: - Ikke overrasket

Folkehelseinstituttet (FHI) sier til Nettavisen at de ikke er overrasket om dette symptomet er å finne blant koronapasienter.

- Konjunktivitt ses ofte ved øvre luftveisinfeksjoner forårsaket av ulike virus, og er et uspesifikt symptom som kan skyldes selve viruset eller at tårekanalene er blokkerte på grunn av infeksjon i neseslimhinnene. Det er derfor ikke overraskende om det også kan ses hos noen pasienter med covid-19, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Avdeling for smittevern og vaksine på FHI til Nettavisen.

Greve-Isdahl påpeker at Den amerikanske øyelegeforeningen understreker overfor øyeleger at de skal være oppmerksomme på pasienter med konjunktivitt når de også viser tegn til «feber og respiratoriske symptomer, inkludert hoste og kortpustethet.

- Altså er det ikke snakk om konjunktivitt alene, men at dette også ses ved de vanlige symptomene for covid-19 som er feber, hoste og kortpustethet. I Norge råder vi til at pasienter som har disse symptomene, eller som nylig har vært på reise, skal kontakte helseinstitusjonen på forhånd for å avtale om de skal komme til avtalte undersøkelser eller ikke, sier Greve-Isdahl, som er spesialist i barnesykdommer.

Fakta Konjunktivitt ↓ Akutt, infeksiøs konjunktivitt (øyekatarr) er en betennelsestilstand i øyets bindehinne (konjunktiva) som varer mindre enn 3-4 uker. Øyekatarr rammer ikke selve øyet, og er ingen fare for synet. Tilstanden er svær vanlig i allmennpraksis og forekommer oftest hos barn og eldre. Infeksiøs konjunktivitt kan skyldes bakterier eller virus. Klinisk kan det være vanskelig å skille de to.

Kilde: FHI

Virolog: - Covid-19 kan forårsake konjunktivitt

Jörn Klein er førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han sier at nyere forskning antyder at covid-19 kan forårsake konjunktivitt, og at det er kjent at virale partikler kan bli funnet i tårer, noe som har forårsaket en viss bekymring.

- Det er lenge kjent at enhver infeksjon i øvre luftveier kan føre til viral konjunktivitt som en sekundær komplikasjon, og dette er også tilfelle med covid-19. Imidlertid er det lite sannsynlig at en person vil har konjunktivitt sekundært til covid-19 uten andre symptomer som feber eller hoste, da konjunktivitt ser ut til å være et sent symptom, sier Klein til Nettavisen.

- Selv om konjunktivitt ikke er et av de vanligste symptomene av covid-19, er det allikevel viktig for optiker og øyeleger å handle raskt og effektivt i tilfelle de er de første spesialistene som vurderer pasienter, sier han.

Den amerikanske øyelegeforeningen råder øyeleger til å beskytte munn, øyne og nese når de behandler pasienter som kan være smittet med koronaviruset.

Sykepleier: - De hadde røde, hovne øyne

En sykepleier ved pleiehjemmet Life Care Center i Kirkland i delstaten Washington, som har hatt 129 smittetilfeller og 35 koronarelaterte dødsfall, har nylig fortalt til amerikanske medier at koronasyke pasienter hadde symptomer som røde, hovne øyne tidlig i sykdomsforløpet.

Sykepleier Chelsey Earnest forteller til CNN at hun hadde en egen sjekkliste for å avgjøre om pasienter kunne være koronasmittet: hoste, rask pust og røde øyne. Alle de sykeste pasientene så ut til å ha røde øyne, ifølge Earnest.

- Dette var noe jeg så hos dem alle (pasientene red.anm.). De hadde på en måte allergiøyne. Den hvite delen av øyet var ikke rødt. Det var mer som at de hadde en rød skygge på utsiden av øynene, sier hun til CNN.

«Har de røde øyne?»

- Vi har hatt pasienter som hadde bare røde øyne som det eneste symptomet, og som havnet på sykehus og døde, sier hun.

- Jeg har til og med opplevd akuttleger som har sagt: «Har de røde øyne?» Og jeg svarte ja. Og han sa «Ok, jeg skal finne en seng». Det er noe med dette, måten det rammer pasientene på, sier hun.

Verken det amerikanske smitteverninstituttet CDC eller Folkehelseinstituttet har oppført konjunktivitt som et symptom for covid-19.

The Washington Post skriver at pollensesongen er i anmarsj, og at det er viktig å huske at sviende øyne kan være symptomer på allergi, og ikke nødvendigvis covid-19.