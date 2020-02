Advarer mot å bruke hodetelefoner på jobb

Støy på arbeidsplassen kan gi alvorlige hørselskader. Arbeidstilsynet oppfordrer til å bruke riktig hørselsvern.

Omtrent halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar, er om hørselskader.

Nå advarer de mot å bruke vanlige hodetelefoner og støyreduserende hodetelefoner, istedenfor hørselvern.

Siden disse ikke er godkjente som hørselvern, bør de heller ikke brukes i støyområder på jobb.

BRUK DISSE: Arbeidstilsynet anbefaler å bruke hørselsvern på jobb, for det begrenser bråk og støy. Foto: (Getty Images)

– Våre inspektører rapporterer om at de møter på stadig flere arbeidstakere, særlig i industrien, som har erstattet hørselsvern med hodetelefoner. Dette kan potensielt være svært skadelig for hørselen til mange arbeidstakere, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Hørselsvern skal begrense bråk og smell, mens støyreduserende hodetelefoner brukes for å dempe bakgrunnsstøy og vanlige hodetelefoner brukes for å lytte.

DROPP DISSE: Mange bruker ørepropper under hørselsvernet. Det ødelegger hele effekten til hørselsvernet, og kan ødelegge hørselen din. Foto: (Getty Images)

– Vi opplever også at en del ansatte i dag tar på hørselvern, men tar inn trådløse øretelefoner under hørselsvernet. Dette ødelegger hele effekten av å bruke hørselsvernet, og skal unngås, sier direktøren.

Ett smell kan gi hørselsskade

Støy defineres som uønsket lyd, og kan eksempelvis være irriterende støy fra ventilasjonsanlegg eller en vifte i PC-en.

Langvarig støybelastning kan redusere hørselen gradvis, mens ett smell kan være nok for å få en hørselsskade. Skaden kan bli enda større dersom støynivået ikke reduseres.

Det første symptomet er som regel at evnen til å høre høyfrekvente toner blir svekket. Etter hvert blir det også vanskelig å høre lyder i lavere frekvensområder. Hørselstap som er forårsaket av støy er uhelbredelig.

Mange er utsatt for høyt støynivå

Arbeidstilsynet oppfordrer også til å ta mer hensyn til totalbelastningen i løpet av en dag.

Hvis du blir utsatt for sterk støy på jobb og i tillegg hører på høy musikk på fritiden, er det stor risiko for at hørselen din kan bli gradvis dårligere.

Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen, er den vanligste yrkesskaden i Europa. En levekårsundersøkelse fra SSB viser at 220.000 norske yrkesaktive rapporterer at de er utsatt for et høyt støynivå en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. 110.000 rapporterer at de har fått nedsatt hørsel eller øresus, fordi de har vært utsatt for støy på jobb.

