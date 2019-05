Advarer mot å legge vekk regnjakka: - Kjølig og ustabilt vær i vente

- Det blir nok ikke mange bilder av folk som koser seg i kortbukser denne helgen, varsler Meteorologisk institutt.

Etter en solfylt og vellykket 17. mai, har de siste ukene bydd på mer og mer grått vær.

Nå melder derimot Meteorologisk institutt at man bør ha på solbriller i Agder, Trøndelag og Troms de nærmeste dagene.

- Mange andre steder er det heldigvis også hull i skydekket, skriver meteorologene på sin egen Twitter-profil.

Men idyllen varer ikke evig, for allerede til helgen er det ventet mer kjølig og ustabilt vær.

- Situasjonen er den samme, men i sånne lavtrykkssituasjoner som vi er inne i nå, er man veldig avhengig av vindretninger. Akkurat nå (tirsdag og onsdag, journ.anm) har vi en veldig gunstig vindretning for flere steder, men vi har fortsatt et ustabilt vær, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til Nettavisen og oppsummerer:

- Det været vi har hatt vil egentlig bare fortsette.

- Kjølig himmelfartshelg

Escobar Løvdahl tror det blir «få bilder av folk som koser seg i kortbukse» i den førstkommende Kristi himmelfartshelgen.

- Det er veldig forskjell fra hvordan det er nå til hvordan det var i fjor. I fjor hadde vi jo rundt 30 grader, mens i år er det knapt 15, sier han.

Årsaken til dette er at man er inne i en kaldluftsperiode nå, ifølge meteorologen, i tillegg til at det er lavtrykksaktivitet.

- De ligger bare og surrer i nærheten slik at det blir en ganske skiftende værtype. Den setter seg aldri helt, forteller Escobar Løvdahl.

I Nord-Norge ser han for seg at det kommer for det meste til å bli skyet, regn og relativt kjølig, mens i fjellet vil nedbøren komme som snø nordpå.

- Når det gjelder Trøndelag vil det også bli relativt kjølig, men vi får litt varmere vær mot slutten av helga. Det samme gjelder også på Vestlandet, hvor vi for det meste kan vente oss periodevis regn, men litt lettere værtyper på søndagen.

- Best på fredag

Østafjells sørger kaldlufta for at det blir nokså kaldt både på Sør- og Østlandet, mener Escobar Løvdahl.

- Det gjelder spesielt torsdagen og lørdagen, men så blir det sannsynligvis ganske bra på fredag. Det er fortsatt kjølig, men de varmeste stedene kan jo kanskje få 20 grader, forteller han.

Som på Vestlandet og i Trøndelag vil også luftmassene Østafjells bli litt mildere mot slutten av helga, men det meste handler om hvor mye sol man får de forskjellige stedene.

- Den varmeste dagen er kanskje fredag, midt på dagen, mens den varmeste lufta er nok på søndagen. Selv om det blir litt mindre kaldt på lørdag og søndag, er det såpass vått disse dagene her at det er ikke vil føles like varmt som en «kaldere» dag med sol, forklarer Escobar Løvdahl videre og oppsummerer:

- Alt i alt; mye gråvær, mye skyer og nedbør i perioder. Vi får kanskje noen avbrekk av og til, spesielt på Vestlandet, og fredagen kan som sagt bli fin. Men det er ikke noen super himmelfarthelg, avslutter han.