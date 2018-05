Advarer mot ekstrem spredning av bjørkepollen

Ikke-allergikere kan også få reaksjoner.

Årets pollenspredning er i full gang. Varslene viser ekstrem spredning av bjørkepollen på Østlandet mandag.

På Sørlandet er det også ventet en kraftig spredning.

– I dag er det ekstremt. Det er veldig mye i luften, sier kommunikasjonsrådgiver i Norges Astma- og allergiforbund, Lene Gunvaldsen, til Nettavisen.

SYNDEREN: Det er bjørka som står for den verste spredningen nå.

Tirsdag kommer flere fylker til. I Hordaland og Rogaland øker spredningen fra moderat til kraftig. På Nord-Vestlandet heves også nivået, men spredningen blir ikke like kraftig.

Kan ramme ikke-allergikere



Tall fra Norges Astma- og Allergiforbund viser at hver femte nordmann har allergi for bjørkepollen, men selv de som ikke er rammet kan få reaksjoner.

– De som ikke er allergiske kan også få reaksjoner når det er så mye pollen i luften. Det kan på mange måter sammenlignes med støv i luften. Man kan oppleve at man få symptomer, sier Gunvaldsen.

– Hvilken råd vil du gi til dem som har allergi?

– Skalk lukene, sier hun og ler.

– Nei, det spørs selvfølgelig hvor kraftig rammet man er. Noen må rett og slett holde sengen, mens for andre er det nok på stenge seg inne. Har man mulighet til å ta hjemmekontor, så bør man absolutt det. Husk medisinene, sier hun.

Gunvaldsen anbefaler heller ikke allergikere å sykle til jobb. Ta heller buss eller bil er oppfordringen.

PLAGSOMT: Nysing og kløende, rennende øyne er vanlige plager.

Det anbefales heller ikke å lufte midt på dagen, og må man ut så kan solbriller hjelpe.

– Det kan også være lurt å bytte putetrekk når du legger seg. I tillegg kan det være lurt å skifte tøy når man kommer inn, så man ikke tar med seg masse pollen inn. Å vaske håret er heller ikke dumt, sier Gunvaldsen og anbefaler allergikere å følge med på pollenvarselet.

Anbefaler vaksine



Sol og varmt vær i helgen er forklaringen til den kraftige spredningen.

– Bjørkepollen er desidert verst. Når bjørken blomstrer så slipper den veldig mye pollen, og pollenkornene er ganske store. Det er derfor det blir så veldig plagsomt, fortsetter Gunvaldsen.

POLLENEKSPERT: Kommunikasjonsrådgiver i Norges Astma- og allergiforbund, Lene Gunvaldsen

Kommunikasjonsrådgiveren forteller at ekstremspredningen ikke er uvanlig for bjørkepollen, men at den i år kommer noe senere på grunn av lange vinteren.

– Det er ikke mer pollen enn vanlig, men den slipper mer på en gang fordi det blir så varmt. Det oppleves veldig voldsomt for dem som har allergi, sier Lene Gunvaldsen.

Helsedirektoratet har beregnet at allergiplagene koster samfunnet 10 milliarder i året i form av blant annet sykefravær og legeoppfølging.

– Vi mener mange flere burde hatt vaksine. Det er mange som blir bedre og blir kvitt allergien som følge av det, sier hun.

Pollensesongen kan deles inn i flere deler: Først kommer spredningen fra or og hassel, deretter salix, bjørk, gress og til slutt burot.

Bjørkepollensesongen varer i cirka tre uker, litt avhengig av været.

Fakta: Gode råd for allergikere

Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symptomene blir for sterke. Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager har få eller ingen plager. Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær forsiktig med hardtrening ute når spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra rå frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene. Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid. Pollenpartiklene samler, og fester, seg på overflater og i tekstiler. Ved bevegelse blir det til svevestøv som kommer på øyeslimhinnene eller pustes inn. Ekstra rengjøring kan hjelpe. Unngå utlufting av huset, eller tørking av klær utendørs, når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. Luft kveldstid eller natt, men med måte – det slipper alltid pollen inn. Informer omgangskrets, arbeidsgiver m.fl. om sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrettelegge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid. Legeerklæring kreves. Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til fjells, langs kysten, utlandet. Kilde: Astma- og allergiforbundet

Mest sett siste uken