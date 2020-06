Advarer mot feil beltebruk: - Kan risikere å skli ut

Statens havarikommisjon for transport advarer mot at lang flere alvorlige skader i trafikken skjer på grunn av feil beltebruk enn det som tidligere har vært kjent.

Se animasjon av korrekt bilbelte-bruk i vinduet over!

- Vi har undersøkt flere bilulykker hvor feil bruk av belte har forverret passasjerskadene. Den vanligste feilen er at den nedre delen av beltet ligger for høyt opp på magen og at det ikke er tilstrekkelig etterstrammet, sier avdelingsdirektør for Veiavdelingen i Statens havarikommisjon for transport (SHT), Rolf Mellum til deres egne nettsider.

Han forklarer at når kollisjonen oppstår, går nemlig beltet inn i den bløte delen av magen og forårsaker store skader.

Les også: Hit skal nordmenn på ferie i sommer - men får en klar advarsel med på veien

- Stor uvitenhet

Andelen av både førere og passasjerer som bruker bilbelte er nå høy, takket være langsiktig og godt påvirkningsarbeid.

Dermed er risikoen for å bli alvorlig skadet i ulykker og kollisjoner betydelig redusert.

ADVARER: Avdelingsdirektør Rolf Mellum advarer mot feil beltebruk i det norske land. Foto: SHT

Men ifølge undersøkelser utført av SHT, finnes det fortsatt potensiale for å redusere antall alvorlige skadde ytterligere ved økt fokus på ordentlig beltebruk.

- Vår erfaring er at det er stor uvitenhet om betydningen av riktig beltebruk. I de fleste nyere biler sier bilens varslingssystemer ifra dersom bilbeltet ikke er festet i låsen når du kjører, men det gis ingen tilbakemelding på om beltet sitter riktig plassert mot kroppen. En utfordring er også at du ikke får noen tilbakemelding på betydningen av dette før du trenger beskyttelsen i en kollisjon. Da er det for sent, sier Mellum.

Les også: Marita og Espen fikk leiebil-smell - én detalj kan redde deg fra marerittet (+)

- Kan skli ut

Avdelingsdirektøren har følgende råd som gir riktig bruk av bilbelte:

– Bilbeltet skal ligge tett inntil kroppen. Legg det derfor under tykke klær eller ta disse av deg. Sørg for at den nedre delen av beltet ligger helt nede over hoftene og etterstram beltet med hånden, informerer han om.

Mellum viktiggjør også at den øvre delen av beltet skal ligge nærmest mulig halsen.

- Gjør den ikke det kan du risikere å skli ut av beltet ved en kollisjon. Sørg derfor for at bilbeltets høydejustering ikke er for lav, forklarer han.

Foto: Statens havarikommisjon

Mens antallet drepte i trafikken har gått betraktelig ned de siste ti årene, er nedgangen i antall hardt skadde langt ifra like stor, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Deler av dette skadebildet kan skyldes det man kaller traumatiske belteskader, som følge av feil beltebruk, viser funn fra Statens havarikommisjons undersøkelser og Traumesenteret på Ullevål.

– De siste 10 årene har vi nok sett et 40-talls skader der feil beltebruk forårsaker store skader på bukvegg og indre organer. Mørketallene er trolig høye. Det er ikke nok at du kjører med belte. Det må også være riktig satt på, opplyser professor Tina Gaarder ved avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Les også: Derfor bør du ikke kjøre med boblejakke på