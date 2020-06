Advarer mot permanent hjemmekontor

Leder for ingeniørene slår alarm: Fire av fem savner sine kolleger.

Debatten om hjemmekontorets fordeler og ulemper skaper stort engasjement.

NITO-sjef Trond Markussen leder landets ingeniører, hvor 82 prosent har hatt hjemmekontor under korona-krisen.

Nå slår han alarm:

– Hjemmekontor har gode sider og har vært et godt virkemiddel for å forebygge smittespredning under korona-krisen. Men jeg vil advare mot at bedriftene gjør det til en permanent ordning for å kutte areal og kostnader. Å møte på jobben har så mange viktige sosiale faktorer, at det er viktigere enn fordelene ved hjemmekontor, sier Markussen til VG.

Han legger til grunn en undersøkelse blant medlemmene hvor 1140 har svart, hvor hovedfunnene er at:

Rundt 80 prosent savner å treffe kolleger.

Nesten 80 prosent savner sosiale møter på jobb (lunsj etc.)

Rundt 75 prosent mener den uformelle informasjonsflyten er blitt dårligere.

77 svarer at kontakt med kolleger er dårligere.

Nesten 50 prosent sier at den fysiske arbeidssituasjonen er verre.

32 prosent oppgir at produktiviteten er blitt bedre, 24 prosent oppgir at den er blitt dårligere, men resten ikke har opplevd noen endring.

86 prosent gleder seg over å slippe jobbreisen.



Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum: - Det vi konkret gjør er å la folk velge arbeidssted selv og skyve på arbeidstiden når det er praktisk. Når man behandler folk voksent og gir dem ansvar, så tar de ansvaret, er min erfaring.

Nettavisen er i likhet med blant annet Telenor, et av arbeidsstedene, hvor sjefredaktør Gunnar Stavrum åpner for mer fleksibilitet - også for fremtiden.

- Er det en ting jeg har lært av min gamle sjef og mentor Kåre Valebrokk er det at dagen ikke begynner klokken åtte om morgenen og slutter klokken 16 om ettermiddagen. Da han ansatte meg i Dagens Næringsliv i sin tid, sa han at han aldri ville telle antall fridager jeg hadde. Men han presiserte også at jeg hadde ansvaret 24 timer i døgnet, syv dager i uken, sa Stavrum da nyheten ble kjent 10. juni.

- Med det ga han meg full frihet til å jobbe som jeg ønsket om jeg bare leverte det produktet han ville ha. Og det har jeg lyst å videreformidle også til mine ansatte nå, la han til.