Advarer mot selvmordsvideo på TikTok

Helsesista advarer foreldre. Barn ned mot 10-årsalderen har sett selvmordsvideoen der en mann tar selvmord.

Helsesista advarer om videoer av et selvmord som er offentliggjort på det populære videodeling-nettverket TikTok.

Videoen avdekker en svakhet i algoritmen til TikTok.

- I kveld ble jeg kontaktet av en ung voksen som hadde scrollet på videoer av hunder og valper på appen TIK TOK, hvor det plutselig dukket opp en video av en mann som ... (tar selvmord), skriver Helsesista på sin Facebook-side, og legger til:

- Personen som fortalte meg dette har nå kastet opp i flere timer etter å ha sett videoen.

Teknologibloggen Engagdet skriver at TikTok siden søndag har forsøkt å stoppe spredningen av en video som viser en mann som tar selvmord.

Bloggen skriver at klippet starter uskyldig med en mann med grått skjegg som sitter foran sin pult. Videoen trender og kommer opp blant videoer om uskyldige tema.

Forsøkt å stoppe videoen

TikTok har forsøkt å stoppe videoen, ved å stoppe kontoer til personer som har resirkulert videoen. Problemet er altså at flere brukere har forsøkt å laste opp videoen på nytt flere ganger.

- Det er dessverre barn ned i 10 år som allerede forteller at de har sett filmen, skriver Helsesista.

- Det er ikke første gang ting som dette deles, og barn kan også være raske med å vise og fortelle venner dersom de ser sjokkerende ting på nettet, skriver hun.

Dette er ikke første gang det blir advart mot innhold på TikTok. Nettavisen har tidligere skrevet om ungdom som hopper ned i skinneganger for å lage video til TikTok.

TikTok advarer

- Våre systemer har automatisk oppdaget og flagget disse videoklippene fordi de bryter med våre retningslinjer ved å vise og glorifisere selvmord, sier TikToks talsperson Hilary McQuaide til BuzzFeed News.

- Vi stenger kontoer som forsøker å laste opp klipp, og vi er glad for at brukere har rapportert og varslet om videoene, av respekt for personen og hans familie, sier hun

Svakhet

Buzzfeed News skriver videre at spredningen av selvmordsvideoen viser en svakhet i algoritmen til TikTok.

Alle sosiale nettverk har problemer med å moderere sine plattformer. Problemet er at TikToks system gjør det vanskelig å fjerne uønskede videoer fra å dukke opp i anbefalt-lista til brukerne.

Istedenfor å fjerne videoen fra anbefalt-lister, har TikTok måttet advare mot videoen som dukker opp i disse listene.