Advarer mot snussvindel

En konkurranse der du loves et års forbruk av snus om du vinner, spres på nett.

«Vinn et helt års forbruk av SNUS (20 vinnere) For å delta i konkurransen skal du gjøre følgende. 1 Like bildet. 2) Kommentere "Takk" under. Hvis du deler bildet, fordobler du sjansen for å vinne» står det i et innlegg på Facebook-siden Snuslagerat.no.

Å drive markedsføring for tobakksvarer er ikke lov i Norge. Likevel deles altså en konkurranse på Facebook der det som tilsynelatende er nettbutikken Snuslageret.no, lover ut et helt års forbruk med snus til de som deler og kommenterer på innlegget.

Men det hele er bare svindel.

- Det som har skjedd er at noen har satt opp en Facebook-side der du kan vinne ett års forbruk på snus om du deler innlegget. Når innlegget er delt blir du oppringt og får beskjed om at du har vunnet, men at du må betale frakten, forklarer landsleder Norge, Patrick Hjetland i Snusbolaget Gruppen.

Fortsetter å trekke penger

Han er oppgitt over situasjonen der de som oppretter disse kontoene svindler til seg penger i deres navn. For du får ikke noe snus, og ikke bare betaler du frakt for noe du aldri får, svindlerne kan ifølge kommunikasjonsjef Markus Lindbald i Snuslageret, fortsette å trekke penger fra kontoen din.

- Om du ikke oppdager det kan det dras syv til 800 kroner fra kontoen din i måneden.

Bjørn Erik Thon i Datatilsynet forteller at det er flere måter svindlere kan få tilgang til bankkontoen din på. Han kjenner ikke til saken til Snuslageret, men uttaler seg på generelt grunnlag.

- Det går nok an, men da har de nok fått en fullmakt først, sier han.

- Du må ha levert ut kontoinformasjonen din, og den vanligste inngangen er ved at du har inngått en slags avtale.

Phishing er for eksempel en metode der svindlerne lurer til seg passord til nettbanken din.

- Jeg får for eksempel en mail i måneden nå fra folk som utgir seg for å være Netflix og sier det er noe galt med kontoinformasjonen min. Da sender de med en lenke slik at du går inn der og fyller inn bankkontonummer og utløpsdato og alt de trenger. Men det er jo ikke Netflix.

Les også: Politiet advarer mot en ny svindel-mail

- Utrolig kynisk

I en sak hos Aftonbladet.se kommer det frem at et svindelinnlegg på en Facebook-side som utgir seg for å være Snusbolaget, som er navnet på Snusbolaget Gruppens butikk i Sverige, har vært delt 3 000 ganger og har hatt over 7000 kommentarer. Innlegget på den norske svindelsiden er i skrivende stund delt 178 ganger og har fått over 1000 kommentarer.

Flere falske profiler er opprettet der du loves ett års forbruk av snus. Går du på svindelen kan kontoen din tappes for penger.

Snuslageret har meldt om svindelen til både kunder og til myndigheter. De følger nøye med og rapporterer inn sidene til Facebook, men så snart en svindelside er nede dukker en ny opp, sier Lindbald.

«Det er noen som har laget en konkurranse i vårt navn. Nesten vårt navn. Siden går under Snuslagerat.no. Dette er ikke oss, og du må ikke delta i denne konkurransen!! Vi setter pris på om du liker og deler dette innlegget, skriver Snuslageret på sin Facebook-side», står det i en advarsel Snuslageret har lagt ut på sin Facebook-side fredag.

- Det svindlerne gjør er at de pin pointer først en kategori, og så går de etter hvert videre til neste marked. Det er mange ledende bedrifter som har vært rammet av dette, sier han.

- Jeg synes dette er utrolig kynisk, og det er ulovlig, sier Lindbald.

- Vår beskjed til våre kunder er at når noe virker for godt til å være sant, så er det det, sier Lindbald.

Les også: «Unggutter» selger snus for 500 millioner på internett

Les også: Betalte 3000 kroner for en mobiltelefon han aldri fikk: - Folk er for godtroende

Mest sett siste uken