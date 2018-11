Advarer mot vanskelige kjøreforhold i Nord-Norge

Et lavtrykk med snø og kraftig vind treffer Nord-Norge i helgen.

- Prognosen viser at det blir rundt null grader med mye nedbør i form av snø. Det vil også komme kraftig vind. Derfor advarer vi mot vanskelige kjøreforhold i Nord-Norge, sier statsmeteorolog Håvard Thorset til Nettavisen.

Glatte veier og kolonne-kjøring

Farenivået i landsdelen er meldt til gult fra torsdag kveld til natt til søndag. Hvis du av en eller annen grunn ikke har byttet til vinterdekk enda og bor i Nord-Norge, bør du gjøre det sporenstreks.

- Det blir snøføyk og glatte veier. Det kan bli lokale forsinkelser. På fjellovergangene kan det bli kolonne-kjøring, forteller Thorset.

Fredag kommer vinteren til #NordNorge! Det blir en white friday ☃ Et kraftig lavtrykk fører til snøvær og mye vind, særlig i Troms. Fredag forventer vi derfor vanskelige kjøreforhold utsatte steder, spesielt på fjelloverganger. pic.twitter.com/OqR7rOBHzo — Meteorologene (@Meteorologene) 21. november 2018



Statsmeteorologen er imidlertid rimelig sikker på at farenivået ikke vil forandre seg.

- Det er nok ingen fare for at det blir et rødt farenivå. Da må vinden bli sterkere, men ingenting tyder på det nå.

- Lite som skjer

Resten av landet vil sannsynligvis ha det helt på det normale, værmessig





- Det er lite som skjer. Det kommer et høytrykk i Sør-Norge med lite vind og ikke noe nedbør. Vi forventer at det blir noen få minusgrader, men det blir helt fint å kjøre.



Det blir en nydelig høstdag på #Vestlandet, i #Trøndelag og #Nordland i dag! Noen steder er det også ganske varmt for årstiden, særlig på nordvestlandet. I natt målte Tafjord 11,5 grader 🌡 pic.twitter.com/XKlwhD5hmt — Meteorologene (@Meteorologene) 21. november 2018



Thorset melder om at resten av landsdelene, utenom Nord-Norge, også kan forvente seg en normal helg.







- I Trøndelag blir det midt mellom. Det blir for det meste oppholdsvær. Vestlandet får mye av det samme. Vi forventer ingen kjempevanskelige forhold, akkurat, hevder statsmeteorologen.















