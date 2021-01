Advarer om at ungdom kan gi blaffen i korona-tiltak: - Skam for oss voksne å oppføre oss sånn

FAU-leder Farukh Quereshi og leder i Haugerud IF, Dag Endal er oppgitt.

Vinmonopolet ble gjenåpnet på et blunk, men idrett og fritidsaktiviteter for barn og unge forblir korona-stengt. Se reaksjoner i videoen under:

Etter først å ha varslet stenging av vinmonopolene, gjorde regjeringen helomvending denne helgen. Årsaken var lange køer på vinmonopolene i nabokommunene til de som hadde stengte polutsalg.

Les egen sak: Ordførere ber regjeringen omgjøre denne beslutningen: - Vi ble svært fortvilet da de lange køene oppsto

Prioriteringen har fått mange til å reagere. Blant dem, er leder Dag Endal i Haugerud IF, og FAU-leder Farukh Quereshi ved Bjørndal skole.

- Dette er rett og slett pinlig for voksengenerasjonen, sier Endal. Quereshi frykter at folk slutter å følge tiltakene hvis de ikke virker fornuftige.

- Hadde blitt en dominoeffekt

Tidlig mandag ettermiddag var det ingen kø, men en jevn strøm av kunder på Vinmonopolet på Lambertseter senter i Oslo.

- Nå har jeg sikret meg i tilfelle det stenger igjen, konstaterte Ragnhild Lied Johansen som forlot butikken med noen liter pappvin.

Hun var ikke blant dem som stilte seg i kø lørdag for å kjøpe inn da det var varslet om korona-stenging av polet, men syntes at varselet kom vel fort.

Også kunde Madeleine Christensen hadde forståelse for at myndighetene valgte å åpne polene igjen, etter lange køer blant annet i Bærum denne helgen.

- Det hadde blitt en dominoeffekt der folk dro til andre kommuner for å kjøpe, sier hun.

Se flere reaksjoner i videoen øverst i saken

Les også: - Det er en tid og et sted for alt. Dette er ikke tiden for å belære folk om at de burde drikke vann og trene til Birken, sier forfatter Asle Toje til Nettavisen

- Litt pinlig for oss voksne

Blant dem som ikke forstår myndighetenes prioritering, er leder Dag Endal i Haugerud IF i Oslo.

- Jeg vet hvor mye av belastningen barn og unge må ta som følge av koronarestriksjoner. De får ikke være på skole eller trening. Mange unge har det også vanskelig hjemme, og her på Haugerud er det mange som bor trangt sammen med foreldre og søsken, sier Endal.

Helsedirektør Bjørn Guldvog gjorde det klart at beslutningen handlet om to forhold. Det ene var at å stenge i noen kommuner, men ikke andre, skapte en mobilitet av folk – nettopp det regjeringen ønsket å forhindre.

Det andre er at det ville gi kunne gi abstinenser og uhensiktsmessig adferd for mange alkoholikere.

- Det har ikke skjedd

Haugerud er en av drabantbyene på Oslos østkant. Små boareal gjør at mange ungdommer henger ute, fremfor å besøke hverandre eller være sammen via organiserte aktiviteter. Endal fryktet at stengte aktiviteter skulle føre til at flere hengte ute, uten noe å gjøre, og at det skulle bli mer bråk.

- Det har ikke skjedd. Vi har hatt noen få uheldige episoder disse ti månedene, men jeg synes ungdommene har taklet det utrolig bra, sier han.

Han er klar på at ungdommer har måttet tåle mye under pandemien, og han mener at også voksne burde klare en uke uten Vinmonopolet, og ikke kjøre milevis for å kjøpe alkohol.

- Det er skam for oss voksne at vi må oppføre oss sånn, sier han.

Frykter at folk vil slutte å følge tiltakene

FAU-leder og Arbeiderparti-politiker Farukh Quereshi på Bjørndal i Oslo, forstår reaksjonene som har kommet og frykter at noen kan begynne å gi blaffen i regjeringens tiltak hvis de ikke er logiske og forståelige. Det mener han at denne prioriteringen ikke er.

- Koronarestriksjonene rammer skeivt. Barn og ungdom er blant dem som har blitt hardest rammet, sier han.

Qureshi mener det ikke bare er litt av et paradoks at Vinmonopolet åpnes sett mot andre restriktive tiltak, men han reagerer også kraftig på avgjørelsen om å avholde verdenscuparrangementer på ski i Norge.

- Her er det et svært apparat som må på plass og mange mennesker som må samles. Kulturminister Abid Raja har sagt at dette unntaket kan trekkes tilbake. Det mener jeg han bør gjøre nå, sier Qureshi.

Han mener at barn og unge må prioriteres før både Vinmonopolet og toppidretten.

- Denne pandemien rammer skeivt. Jeg er ekstra bekymret for de barn og unge som var ekstra sårbare også før pandemien, som nå sliter mer fordi alle organiserte aktiviteter er stengt, sier han og legger til.

- Så fort helsemyndighetene gir klarsignal, må regjeringen åpen opp og igangsette tiltak for barn og unge, og ikke minst ta den ekstra regningen.

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk