Advarer om misvisende Trump-seier på valgdagen

- Vi slår alarm og sier at det er en veldig reell mulighet, sier mannen bak en ny prediksjonsmodell.

Det er stor sannsynlighet for at Donald Trump vil kunne framstå som vinner av presidentvalget på selve valgdagen, selv om han skulle komme tapende ut når absolutt alle stemmer er opptelt.

Det opplyser en demokratisk analytiker til Axios HBO.

Axios skriver at langt flere demokratiske velgere enn republikanske velgere vil stemme via poststemmer av hensyn til smittespredning. Det vil kunne ta dager, og til og med uker, før alle disse poststemmen er opptelt.

Utfra antagelsen om at republikanere flest stemmer via personlig oppmøte på valgdagen 3. november, vil det foreløpige valgresultatet på valgdagen kunne vise et suverent flertall til Trump – både i såkalt popular vote (totale antall stemmer) og antall valgmannsstemmer. Det er antall valgmannsstemmer som avgjør vinneren av valget.

«Rød luftspeiling»

Men når absolutt alle stemmer er blitt telt opp, inkludert demokratenes poststemmer, vil seieren kunne vippes i retning av demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Scenariet omtales som en «rød luftspeiling». Rød er som kjent Republikanernes farge.

- Grunnen til at vi snakker om en rød luftspeiling, er fordi vi mener det vil kunne framstå som at Donald Trump har en bedre posisjon på kvelden av valgdagen enn det han faktisk har. Vi slår alarm og sier at det er en veldig reell mulighet, at dataen vil vise en stor seier til Donald Trump, sier administrerende direktør for Hawkfish, Josh Mendelsohn, til Axios.

- Når hver eneste legitime stemme er opptelt og vi kommer til den endelige dagen, som vil være en eller annen gang etter valgdagen, så vil det vise seg at det som skjedde på selve valgdagen bare var en luftspeiling, sier Mendelsohn.

Hawkfish er langt fra noe objektivt institutt. Selskapet mottar pengestøtte fra demokraten Michael Bloomberg. Hawkfish gjør også oppdrag for Demokratenes nasjonalkomité og superpac-er som støtter Biden.

Prediksjonsmodell

Hawkfish har utarbeidet en prediksjonsmodell for hvordan dette scenariet kan utarte seg. Ifølge modellen vil det se ut som at Trump har en antatt ledelse på 408 valgmannsstemmer mot Bidens 130 på tampen av valgdagen (en kandidat må ha 270 valgmannsstemmer for å sikre seieren). Dette vil kunne skje om bare 15 prosent av poststemmene er opptelt på selve valgdagen.

Så snart 75 prosent av poststemmene er blitt telt opp, kanskje fire dager etter selve valgdagen, vil ledelsen kunne vippe over i Bidens favør, ifølge prediksjonen.

Denne gitte prediksjonsmodellen spår at Biden til slutt kommer seirende ut med 334 valgmannsstemmer mot Trumps 204. Prediksjonsmodellen er basert på meningsmålinger og data hentet fra nettstedet FiveThirtyEight.

- Erklærer valgseier for tidlig?

Bekymringen, som mange demokrater har flagget, er at Trump skal kunne erklære valgseier før alle stemmene er opptelt og før det endelige valgresultatet foreligger.

- Vi har Trump-kampanjen som er veldig smarte og ser hva som kommer. Så vi har presidenten som formidler et budskap via Twitter-meldinger, valgkampmøter og taler, en forestilling om at enhver endring i resultatet fra kvelden på valgdagen, vil være fusk som trer inn i likningen, sier Mendelsohn.

Trump-kampanjen sier følgende om prediksjonsmodeller.

- Nyhetsmediene må slutte å spå om fremtiden, sier kommunikasjonsdirektør i Trump-kampanjen, Tim Murtaugh, i en uttalelse.