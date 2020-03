Advarer om økt risiko for svindel som følge av koronakrisen

Det har vært flere bedrageriforsøk som utnytter koronakrisen. Bedrageritrusselen øker under katastrofer, både mot enkeltpersoner og bedrifter, advarer DNB.

Det er godt kjente svindelmetoder som tas i bruk nå under koronapandemien, ifølge svindelekspert Terje Fjeldvær i DNB.

Det har blant annet vært en økning av falske SMS-er og eposter hvor avsenderen utgir seg for å være fra WHO eller Folkehelseinstituttet.

Flere har også mottatt telefoner fra personer som utgir seg for å være helsepersonell, og som sier at man må betale fordi et familiemedlem er på sykehus med koronaviruset.

Ifølge Fjeldvær er det også rapportert om sofistikerte svindelmetoder rettet mot spesifikke bedrifter.

