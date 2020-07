Både brannvesen og forsikringsselskaper slår alarm og advarer om styrtregn i natt.

Tirsdag gikk Yr ut med farevarsel om styrtregn i store deler av Østlandet tirsdag kveld og natt til onsdag.

Nå advarer også brannvesenet i Oslo, Bærum og Asker områdets befolkning om å gjøre det de kan for å forberede seg:

«Det er varslet styrtregn i natt! Dersom du tidligere har erfart at store nedbørsmengder fører til vann i kjeller eller lignende oppfordrer vi til at du gjør noen tiltak i kveld», skriver de på Twitter rett før klokken 19.30 tirsdag.

Det er flere ting man kan gjøre, skriver brannvesenet:

«Flytt verdifulle gjenstander opp fra gulvet, og sjekk at sluk og kummer i nærheten ikke er tette. Skulle du være så uheldig å få vann på steder det ikke skal være vann bør du snarest kontakte forsikringsselskapet ditt.»

Les også: Her venter meteorologen kraftige regnbyger

Ett av forsikringsselskapene som ber folk ta sine forholdsregler er Tryg Forsikring:

– Ekstremnedbør med styrtregn har økt kraftig i Norge de siste årene, og ført til tusenvis av vannskader. I fjor sommer ble det kaotiske tilstander i Oslo og deler av Østlandet etter styrtregn, og vi frykter mange vannskader nå også, sier kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, Ole Irgens.

STYRTREGN: Sommer betyr varmegrader og sol, men også perioder med styrtregn. Foto: (Shutterstock / Tryg Forsikring)

– Av erfaring vet vi at styrtregn medfører stor fare for oversvømmelser, jord- og flomskred. Folk bør se til at det ikke ligger løv og skitt og andre hindringer der vannet skal renne, og helst ikke parkere bilen sin nær et kumlokk. Faren er stor for overvann og at veier blir stengt, sier Irgens.

Meteorologisk institutt anslår at det lokalt kan komme opp mot 20 mm nedbør i timen i kveld. Varselet om styrtregn gjelder særlig for sørlige deler av Østlandet. Forsikringsbransjen registrerte i fjor over 70.000 vannskader til en kostnad av 3,2 milliarder kroner:

– Størst økning var det etter styrtregn som flere ganger medførte til tusenvis av vannskader, ofte i et begrenset geografisk område slik det som traff Fredrikstad og førte til skader for 150 millioner. Frekvensen av ekstremnedbør har økt dramatisk de siste årene, trolig som en del av klimaforandringene. Som oftest dreier de fleste skadene seg om kjellere som blir oversvømt, tilbakeslag fra avløp der vannet går tilbake til boligen, samt biler som står under vann. Faktisk registrerte bransjen i fjor en ny vannskade hvert åttende minutt i snitt, sier Irgens.

Brannvesenet ber folk som trenger hjelp til vannlekkasjerelaterte hendelser om å ringe telefonnummer 67128800 og ikke nødnummer 110, men legger til:

– Ved alle andre tidskritiske hendelser der liv og helse er, eller kan bli truet, skal du selvsagt ringe nødnummer 110.