Advarer om Tesla-blotter i Oslo

Rektorene ved to Oslo-skoler har sendt ut melding til foreldre om en blotter i området.

«Det har de siste dagene vært hendelser der en mann i en hvit tesla har blottet seg. Hendelsene har vært knyttet til boområdet Risløkka», skriver rektor ved Løren skole, Eli Senneset i en tekstmelding hun har sendt ut til alle foreldre ved Løren skole.

«Politiet informerer om at det er viktig at de som blir utsatt for dette eller observerer dette tar øyeblikkelig kontakt med politiets nødnummer 112 slik at de kan rykke ut. Politiet vil gjerne ha bilens registreringsnummer. Denne informasjonen sendes ut i samarbeid med Politiet.»

Overfor Nettavisen påpeker Senneset at det er snakk om episoder utenfor skolens område og utenfor skoletid, og at det er foreldre som har informert henne om flere hendelser.

- Jeg vil ikke tallfeste det, men det har vært flere i nærmiljøet, men dette er første gang jeg har informert om det, forteller hun.

Les også: Dømt til fengsel etter dickpics

Oppfordrer til å kontakte politiet

Senneset forteller Nettavisen at hun også er kjent med at en naboskole har valgt å sende ut lignende meldinger til foreldre de siste månedene.

- Det er politiet som styrer dette, for det er politisaker, og dette har jeg gjort i samarbeid med dem, sier hun om meldingen hun nå har valgt å sende ut.

- I og med at dette begynner å bli ganske godt kjent så er det greit å informere om, og det politiet ønsket at jeg skulle si litt om er at de er raske til å ta kontakt med politiet på 112 og at de politianmelder hendelsene slik at det kan følges opp.

Les også: Færre elever mobbes

Vil prate med elevene

Nettavisen har snakket med rektor ved Refstad skole, som har valgt å sende ut en melding til foreldre ved sin skole, for å informere om de samme hendelsene som Senneset har gjort.

- Vi har barn i samme område som Løren, så sender vi rutinemessig ut et varsel for å informere foreldrene, sier rektor på Refstad skole, Magnus Nesset-Kristiansen, til Nettavisen.

- Det er viktig å varsle foreldre og ansatte, slik at de kan prate med barna. Vi må sørge for at barna ikke blir engstelige og at de vet hvordan de skal håndtere det hvis de kommer borti en slik situasjon.

Nesset-Kristiansen forteller at lærerne ved hans skole torsdag kommer til å ta en prat med elevene om saken.

Rektor ved Refstad skole valgte å sende ut denne meldingen til foresatte ved skolen. Foto: Skjermdump

Sendte ut lignende melding i høst

Også i høst sendte skolen ut et nesten identisk varsel om en mann i hvit Tesla, som hadde blottet seg for barn i området.

- Så vidt jeg kan huske fant ikke politiet ut av det den gangen, sier Refstad-rektoren.

Nettavisen var i oktober, i etterkant av at Nesset-Kristiansen hadde sendt ut advarselen til foreldrene i kontakt med Oslo politidistrikt, og fikk da opplyst fra kommunikasjonsavdelingen at de ikke var kjent med flere forhold.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med politiet onsdag kveld, men har foreløpig ikke lykkes.

Les også: Seks av ti kvinner har mottatt «dickpics»