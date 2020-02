Advarer om uværet i nord

Mye vind og snø i nord i landet skaper trøbbel for trafikken.

Vi er kommet inn i februar, etter det som har vært den nest varmeste og våteste januar-måneden siden 1900. Uværet herjer fremdeles i nord, og det skaper problemer for trafikken.

E6 over Saltfjellet har vært stengt siden fredag, og en provisorisk bom er satt opp for å hindre bilister i å ferdes over fjellet.

- Om noen skulle kommet seg forbi bommene, vil det være fare for liv og helse. Det er ikke anbefalt, sier trafikkoperatør Renate Aanes hos Statens Vegvesen til Avisa Nordland.

E6 over Saltfjellet har vært stengt siden fredag. Foto: Webcam Statens vegvesen

De minner også på Twitter om at det stadig er mye uvær.

- Lengst nord er prognosene svært dårlige for Ifjordfjellet og mellom Bekkarfjord og Hopseidet, skriver Vegtrafikksentralen Nord.

- Det har gått et ras i Oksevågdalen mellom Kjøllefjord og Mehamnelv bru, og det vil ikke bli åpnet i dag.

Farevarsler

Det er sendt ut en rekke farevarsler om sterk vind og kuling i helgen. Det er fare for høye bølger og det er farlig å være ute i båt, meldes det.

I Nord-Troms og i kyst- og fjordstrøkene i Finnmark er det sendt ut farevarsel om kraftige vindkast.

- Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier, heter det i varselet for Finnmark på Yr.no.

Se siste fra vegtrafikksentralen nord:

I de samme områdene er det også ute gult farevarsel om ising på skip.

- Rask nok isvekst kan føre til at en liten båt mister stabiliteten, velter og synker. For større båter ventes glatte dekk, gelender, stiger og nedisete redningsbåter og annet redningsutstyr. Isingen kan ødelegge radiokommunikasjonen hvis antennene fryser. Moderat isvekst på fronten/styrhuset til skipet.

- Følg trafikkmeldingene

Fredag fortalte Meteorologisk Institutt Nettavisen at situasjonen i nord i helgen ville bli utfordrende.

- Det bli redusert sikt og snøfokk. Det er stor fare for kolonnekjøring. Jeg anbefaler å følge Vegvesenets meldinger, sa vakthavende meteorolog Martin Granerød til Nettavisen.

Hopseidet i Finnmark 1. februar. Foto: Webcam Statens vegvesen

Samtidig meldes det om bedre vær i resten av landet. Yr.nos oversikt viser noe nedbør i Sør-Norge og Trøndelag, men også mye penere vær.

Oversikten viser værprognosene i noen norske byer de neste tre dagene. Foto: Skjermdump Yr.no

Fredag kunne meteorologene også opplyse om at snøvær i helgen kan gi en fin start på uken for skientusiastene.

- Det blir en god del skyer på Vestlandet, men det vil klarne opp utover helgen. På Østlandet starter helgen noe grått, men det blir fint vær på søndag, sier Granerød til Nettavisen fredag.