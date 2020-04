Advarer Oslos innbyggere: - Kan vedvare langt inn i 2021

Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at koronatiltakene vil kunne vare en god stund. Bevegelsesfriheten kan bli begrenset ut året.

– Denne koronasituasjonen er ikke over til påske. Den er ikke over til sommeren. Den kommer til å vedvare hele 2020 og kanskje langt inn i 2021, sier Steen til Dagsavisen.

Se også: Nyhetsstudio om koronaviruset

Han påpeker at flokkimmunitet kan ta flere år å bygge opp. En eventuell vaksine vil ikke være på plass før om 12 til 18 måneder.

– Jeg ville blitt overrasket om vi ikke vil se at vi beholder noen former for tiltak ut året, som det å holde avstand til andre, sier Steen.

Utelukker ikke strengere tiltak

I tillegg til å følge de nasjonale kravene, som å stenge skole og barnehager, har Oslo allerede innført skjenkestopp.

Byrådsleder Raymond Johansen fortalte mandag til NRK at byrådet vurderer å innføre strengere smittevernstiltak i kommunen.

– Jeg vil ikke utelukke at vi må ha strengere tiltak enn andre steder, sa han da.

Les også: Høie: Jobber hardt for å skaffe smittevernutstyr - takker alle som står i frontlinjen

Flest smittede i Oslo

Kommunen har også laget egne byvettregler for å unngå påskekaos.

I byvettreglene, som Dagbladet har omtalt, oppfordrer Oslo kommune innbyggerne blant annet til å være mest mulig hjemme, vaske hendene ofte, gå tur i nærområdet og å legge turen til andre tider enn midt på dagen.

Fredag hadde 1.438 personer i Oslo fått påvist koronasmitte. Det er flere enn noen andre fylker i Norge.

Erna: - Avhenger av oss

I en kronikk i Stavanger Aftenblad skriver statsminister Erna Solberg at ingen vet når man kan begynne å lempe på tiltakene.

«Hvor raskt vi kan lempe på tiltakene avhenger av hvor godt vi lykkes med å slå ned viruset», skriver hun.

Det blir nå kjørt ut smittevernutstyr til kommuner i deler av landet, blant annet åndedrettsvern og visir, opplyste helseminister Bent Høie på helsemyndighetenes pressekonferanse fredag.

1,2 millioner munnbind, 13.000 visir og 40.000 smittevernsfrakker blir nå levert ut til kommunne, og mer er på vei.

Les også: Sjokktall fra norske butikker: Dette skjedde da korona-krisen traff