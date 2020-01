Advarer på sosiale medier om syreangrep - ingenting tyder på at det er en trend

Verken politiet eller Ruter har fått melding om flere saker.

Tirsdag fortalte TV 2 om Emilie som skal ha fått etseskader etter å ha satt seg ned på et sete på en buss mellom Asker og Oslo. Hun sier hun først trodde det bare var vått i setet, men at det raskt begynte å svi.

- Jeg byttet setet, men det fortsatte å svi. Til slutt reiste jeg meg opp, og gikk av bussen ved Ikea Slependen. Jeg følte meg svimmel, uvel og kvalm, og trodde jeg skulle gå i bakken, fortalte hun til kanalen.

Hun endte til slutt opp på legevakten.

Saken er under etterforskning.

Advarsler florerer på sosiale medier

I etterkant har det særlig på Instagram begynt å florere med advarsler om at «det er noen som går rundt og dynker busseter med syre», og at det har skjedd flere.

Meldinger Nettavisen har fått tilsendt viser at advarslene er formet på en måte som er skreddersydd for å spres videre.

Også nettstedet 730.no har delt innlegget på sin Instagram-side.

Politiet har ikke fått flere henvendelser

Nettavisen har vært i kontakt med politiet i Oslo for å høre om det er meldt inn flere lignende hendelser.

Pressevakten opplyser at operasjonssentralen ikke har fått noen henvendelser om slike hendelser. Den eneste saken de kjenner til er den omtalte saken til Emilie.

De understreker at de ikke kan garantere at det ikke er flere saker, og viser til at Emilies sak ble anmeldt i etterkant av hendelsen. Ooperasjonssentralen derfor ikke var involvert. Det er derimot ingenting som tyder på at dette er en trend.

Heller ikke Ruter rapporterer om flere hendelser. Pressevakten i Ruter sier til nettavisen at de ikke kjenner til flere hendelser, men at de har bedt sine operatører å være ekstra årvåkne.

Lignende sak fra 2007

Det at passasjerer har fått etseskader etter å ha sittet i et bussete er derimot ikke noe helt nytt. I mars 2007 fikk flere passasjerer etseskader etter å ha kjørt buss i Oslo.

Den gangen konkluderte man med at skadene kom etter at taggere hadde sølt den sterke syretypen kongevann i setene. Kongevann er en brunaktig væske som fort brytes ned, som er en blanding av salpeter- og saltsyre.

Kongevann blir av enkelte taggere blandet inn i tusjene for at taggingen skal etse inn i blanke overflater.

- Antagelig har noen sølt stoffet i setene på bussen. Vi har ikke grunn til å tro at noen har helt syren i setene med vilje for å skade noen, fortalte sier driftsdirektør Helge Leite i Sporveisbussene den gangen til Aftenposten.

Det er ikke kjent hvilken væske som er innblandet denne gangen.