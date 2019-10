Advokat forbereder krav mot Nav: - En varslet skandale

Advokat Ola Sylte forbereder erstatningssak mot Nav etter at Follo-mann ble dømt for trygdebedrageri.

OSLO (Nettavisen): - Det vil overraske meg om ikke dette vil øke i omfang, sier advokat Ola Sylte til Nettavisen om trygdeskandalen.

Mandag ble det kjent at minst 48 personer er urettmessig dømt for trygdesvindel fordi de har tatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger med seg til andre europeiske land, mens 2400 kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg fordi Nav feiltolket reglene. Sylte mener denne saken raskt kan få et langt større omfang.

- Forbereder krav mot Nav

Syltes advokatkontor forsvarte selv en av de nå bedrageridømte som i kjølvannet av Nav-skandalen vil få sin sak gjenåpnet. Mannen i 40-årene ble innvilget arbeidsavklaringspenger fra Nav, men flyttet til Spania. Han ble politianmeldt på bakgrunn av en lovforordning som det nå viser seg at Nav tolket feil. Mannen ble i Follo tingrett dømt til 90 dagers fengsel, hvorav 45 dager ubetinget. Ifølge dommen hadde mannen urettmessig fått utbetalt 365.724 kroner som måtte tilbakebetales. Mannen fikk sone med fotlenke og slapp unna med å betale tilbake 150.000 kroner.

- Kan omfatte flere ytelser

- Nå forbereder vi krav om tilbakebetaling fra Nav og krav om erstatning, sier Sylte til Nettavisen.

Sylte sier de også har andre saker de ser på og sier han tror denne saken vil vokse i omfang.

- Jeg tror ikke dette begrenser seg til ytelser som gjelder arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Det kan også gjelde andre ytelser, som overgangsstønad og dagpenger, og det kan også være barnetrygd. Det vil overraske meg om dette ikke øker i omfang, sier Sylte til Nettavisen.

«En varslet skandale»

Sylte kaller det en «varslet skandale» og viser til at flere har påpekt det de har ment er Navs feiltolkning av regelverket rundt trygdeytelser og EØS.

- Her har Nav og norske myndigheter bare holdt fast på sitt syn, sier Sylte.

Han mener de menneskelige lidelsene i kjølvannet av disse sakene er vanskelig å fatte.

- De påkjenningene som følger av dette kan være dråpen som får begeret til å flyte over. Selv vet jeg om en sak der en kvinne som ble i 2015 ble dømt for urettmessig å ha mottatt overgangsstønad mens hun hadde vært i Spania, senere opplevde at barnevernet tok fra henne barnet nettopp med begrunnelse i at hun var dømt i en straffesak, sier Sylte.

Kritiserer norsk rettssikkerhet

Advokaten har tidligere vært ute og kritisert Domstoladministrasjonen for å fremheve at Norge har havnet høyt en rangering av staters rettssikkerhet, en kåring utført av World Justice Projects.

- Vi ringte rundt og sjekket litt rundt denne undersøkelsen og fant ut at det ikke var gjort noen grundige undersøkelser av rettstilstanden i Norge. Det har vært flere saker som viser at det norske rettssystemet svikter de svake i samfunnet, sier Sylte og viser blant annet til flere barnevernssaker som har vært oppe til behandling i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD).

INNRØMMET FEIL: Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (til høyre) og Nav-direktør Sigrun Vågeng på pressekonferansen mandag der de fortalte at Nav har praktisert retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land feil. Foto: (NTB scanpix)

Overså EØS-forordning

Follo-mannen møtte i tingretten i oktober 2018 og fikk sin dom november. Det var etter at Trygderetten i flere kjennelser hadde konkludert med at Nav tolket EØS-reglene feil, skriver nettstedet Rett24 tirsdag.

Nettstedet omtaler et brev Trygderetten publiserte mandag som viser til seks kjennelser, fra juni 2017 til mars 2018. I disse sakene har ikke Nav forholdt seg til EØS-forordningen fra 2012. Tross kjennelsene fortsatte Nav å politianmelde forhold basert på egen lovtolkning, skriver Rett24.

