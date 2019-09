Advokat prøver å få drapssiktet nordmann hjem

Den Interpol-etterlyste nordmannens advokat har vært i kontakt med UD og prøver å få ham hjem til Norge. Mannen er siktet for å ha drept en mann i Thailand.

Mannen i 50-årene ble i august i år siktet for vold med døden til følge etter en krangel med en britisk mann i 30-årene, som døde som følge av skadene.

Nordmannen ble løslatt mot en kausjon på 60.000 kroner og har rømt fra straffeforfølgelse. Han er nå etterlyst av Interpol i 188 land.

Til Dagbladet sier hans advokat Sulman Maroof Hussain at de er i dialog med Utenriksdepartementet (UD), og at de prøver å få nordmannen hjem.

UD bekrefter

Pressetalsperson Per Wiggen i UD bekrefter at de kjenner til saken. Samtidig sier han at det ofte er store forventninger til hva utenrikstjenesten kan bistå fengslede nordmenn i utlandet med, og at det er gjeldende lover i det aktuelle landet som gjelder.

– På samme måte som en norsk domstol ikke ville akseptere innblanding fra fremmed lands utenrikstjeneste i Norge, er det heller ikke mulig for norsk utenrikstjeneste å blande seg inn i en straffesak i utlandet. Dette begrenser de virkemidler som utenrikstjenesten har til rådighet, sier Wiggen til avisa.

Erkjenner kvelning

Nordmannen og hans samboer dro på ferie til Phuket i august. To dager før de skulle reise hjem, kom han i krangel med en britisk statsborger i 30-årene som bodde på naborommet i hotellet med sin kone og deres to år gamle sønn.

Krangelen oppsto etter at briten klaget på bråk fra nordmannen ved halv fire tiden om morgenen, ifølge politidokumentene. Nordmannen har erkjent at han under basketaket kvalte mannen i 30-årene, men mener det skjedde i nødverge. Briten skal i forkant ha stukket nordmannen i skulderen med en smørekniv.

Drapstrusler

Nordmannen har rømt fra straffeforfølgelse fordi han er redd for å havne i fengsel i Thailand. Ifølge advokaten er han i skjul fordi han har mottatt en rekke drapstrusler etter at flere utenlandske medier har omtalt saken. Hussain sier at nordmannen ba politiet om sikkerhetstiltak, men valgte å gå i skjul da det ikke ble gjort.

– Han har fått drapstrusler og må forholde seg til det. Han vet ikke om disse personene har gjennomføringsevne eller ikke, sier advokaten.

