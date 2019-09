Advokat slår alarm om dramatisk vektnedgang for norsk 4-åring i Al-Hol-leieren

En norsk gutt i Al-Hol-leiren i Syria er nå så syk at han står i fare for å dø, advarer familiens advokat Nils Christian Nordhus.

– Jeg er ekstremt bekymret. Gutten dør. Han har vedvarende diaré og en vektnedgang som er skremmende. Han veier nå mindre enn sin to år yngre søster, og omtrent det samme som en gjennomsnittlig norsk ettåring, sier Nordhus til VG.

Han står i fare for å dø hvis han ikke får et annet helsetilbud, advarer Nordhus, som fredag ettermiddag hadde et nytt møte med Utenriksdepartementet (UD) om saken.

– Jeg har lagt fram den nye og viktige helseinformasjonen om guttens tilstand og den generelt elendige humanitære situasjonen i leiren. Svaret er at regjeringens politikk ligger fast, og det er vi skuffet over, sier Nordhus.

UD: – Tilbud har blitt avslått

Regjeringens linje er at barna kan hentes hjem, men ikke deres mødre. Mødrene må si fra seg barna for at UD kan hente dem hjem. Guttens mor vil ikke gi sønnen fra seg.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) skriver i en epost til NTB at Utenriksdepartementet over tid har arbeidet for å legge til rette for medisinsk oppfølging i Al-Hol, basert på anmodning og bekymringsmeldinger fra mor og hennes advokat.

– De helsetilbudene som er formidlet, er så langt avslått av mor. Utenrikstjenesten vil fortsatt forsøke å legge til rette for medisinsk oppfølging av gutten, men all eventuell bistand forutsetter mors samtykke, skriver Halvorsen.

Alvorlig diagnose

Gutten har vært internert i flyktningleiren Al-Hol i Syria sammen med sin norske mor (29) og tre år gamle lillesøster siden mars, da familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.

Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krever avansert behandling. Helsepersonell ved feltsykehuset i Al-Hol har konkludert med at de ikke kan gi fireåringen behandlingen han trenger.

Moren er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), mistenkt for deltakelse i en terrororganisasjon. Hun nekter for å ha gjort noe galt. I et brev til kvinnens advokat har Utenriksdepartementet gjort det klart at de bare kan bistå med retur for barna, ikke moren.

Politisk betent

Saken er politisk betent og har splittet regjeringen: Frp vil ikke ha retur av fremmedkrigere, KrF krever at både barna og mødrene får komme hjem, mens Venstre har jobbet for å hente ut barna.

PST har anslått at det er rundt 20 fremmedkrigere med norsk tilknytning i Syria og Irak, inkludert de norske kvinnene som har vært gift med dem. I tillegg skal det befinne seg mellom 30 og 40 barn med norsk tilknytning i området.

Norge har hentet hjem fem foreldreløse barn fra Syria, og også Sverige har hentet hjem foreldreløse barn.

Land som Russland, Albania og Frankrike har derimot hentet hjem både barn og kvinner fra Syria.

