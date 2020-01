Advokaten til IS-kvinnen holder pressekonferanse

Forteller om hvordan kvinnen stiller seg til terrorsiktelsen. Hun erkjenner ikke straffskyld.

OSLO (Nettavisen): Advokat Nils Christian Nordhus holder søndag ettermiddag pressekonferanse der han sammen med Mads Harlem, spesialrådgiver i folkerett, orienterer om arbeidet med å få IS-kvinnen og hennes to barn tilbake til Norge.

- Besteforeldrenes årelange innsats har vært avgjørende for å lykkes med å få familien hjem, sier Nordhus, som også trekker fram den siktede kvinnens egeninnsats og ønske om å få barna hjem.

Advokaten sier også noe om hvordan den terrorsiktede kvinnen stiller seg til pågripelsen og anklagene.

- Hun erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen mot henne. Hun er villig til å samarbeide med PST, sier Nordhus.

Kvinnen er nå avhørt av PST, og det er planlagt en mer omfattende avhørsprosess i nærmeste prosess.

Se pressekonferansen øverst i saken.

BAKGRUNN: Dette er IS-kvinnen

IS-siktet kvinne hentet til Norge fra Syria. Foto: NRK (brukes med tillatelse)

Alvorlig undervektig

Kvinnens forsvarer vil ikke uttale seg om helsetilstanden til den fem år gamle gutten.

- Begge barna er ivaretatt av helsepersonell. Av hensyn til barna, vil jeg be om forståelse om at jeg ikke kan kommentere barnas helsesituasjon. Det jeg kan si er at det var ekstra viktig å få akkurat denne familien hjem, fordi det var grunn til å tro at gutten var alvorlig undervektig og at han kan ha sykdommen cystisk fibrose, forklarte Nordhus.

Sammen med Mads Harlem, og støtte og bidrag fra flere politiske og humanitære organisasjoner, har de lykkes med å få familien trygt hjem til Norge for å gi gutten hjelp. Det har imidlertid ikke vært en lett prosess.

- Det var ikke uten risiko å samarbeide med kvinnen for å få dem hjem. Men klienten tok den risikoen, og det gikk bra, sier forsvareren under pressekonferansen.

PST i beredskap

Natt til lørdag returnerte den 29 år gamle IS-kvinnen fra Syria etter bistand fra norske myndigheter. Hun har vært i det krigsherjede landet siden 2013. Hun ankom Gardermoen med sine to barn, en fem år gammel sønn som er antatt å være alvorlig syk, og hennes tre år gamle datter.

Les også: PST i beredskap mot høyreekstreme etter retur av IS-kvinne

Straks hun landet på Gardermoen ble hun pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Saken har skapt full krangel i regjeringen, og Fremskrittspartiet (Frp) har truet med å gå ut av samarbeidet.

Nils Christian Nordhus er advokaten til den IS-siktede kvinnen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lørdag uttalte PST-sjef Hans Sverre Sjøvold at de er i beredskap med tanke på mulig aktivitet fra høyreekstreme, etter kvinnens hjemkomst. Men han understreket også at det ikke var grunnlag for å heve trusselnivået i Norge per nå.

Kvinnen er siktet for brudd etter straffelovens paragraf 136 a, som omhandler deltakelse i en terrororganisasjon i perioden 2013 - 2019. Øvre strafferamme er seks års fengsel.

En fembarnsmor, som var tiltalt etter samme lovbestemmelse, ble i mars i fjor dømt til to år og ni måneders fengsel for medvirkning i IS.

Les også: Faren til IS-kvinne: – Jeg har tillit til rettssystemet

Fikk barn med norsk fremmedkriger

I fjor høst ble Nettavisen kjent med at kvinnen er siktet for å ha deltatt i de to terrororganisasjonene Jabhat al-Nusra og Islamsk Stat (IS).

Nettavisen får også opplyst at hun er siktet for å ha giftet seg med en person som har sluttet seg til organisasjonen. Mannen hun giftet seg med, og som er far til den fem år gamle sønnen, er avdøde Bastian Vasquez som er fra Skien i Telemark.

Han skal trolig ha dødd i 2015.

Les også: Fra Skien til ISIL

Kvinnen er også siktet for å ha etablert seg i et område kontrollert av en terrororganisasjon sammen med personer som var underlagt kommando av organisasjonen. I dette tilfellet skal det være ektemannen det dreier seg om.

Lørdag kveld er det usikkert hvordan kvinnen stiller seg til siktelsen, men overfor Aftenposten har hun tidligere innrømmet feil, men ikke å ha gjort noe straffbart.

– Jeg vet ikke hva jeg skulle bli straffet for. Jeg har ikke deltatt i noe som helst i IS-området. Jeg har ikke støttet dem, og jeg har ikke samme ideologi som dem.

Hun hevder at hun i over fem år ikke gjorde annet enn å lage mat, vaske klær og rydde huset. Å etterprøve denne påstanden er vanskelig.