Advokaten til Maddie-mistenkt: - Jeg har ny informasjon

- Jeg ville aldri latt ham passe datteren min, erkjenner advokaten til den utpekte hovedmistenkte i Madeleine-saken.

Tyske påtalemyndigheter kunngjorde før sommeren at de har utpekt en 43 år gammel tysk mann som mistenkt for bortføringen av Madeleine McCann.

- Vi er sikre på at hun er død, sa førstestatsadvokat ved Påtalemyndighetens kontor i Braunschweig, Hans Christian Wolters, til Nettavisen den gang.

- Men det finnes ingen rettsmedisinske bevis for at hun er død. Det er andre ting som gjør oss sikre på at hun er død. Vi tror dette er drapsmannen. Vi har noen beviser, men jeg kan ikke uttale meg om dem for øyeblikket, sa Wolters.

- Ny informasjon

Friedrich Fuelscher, som er forsvareren til Madeleine-mistenkte Christian Bruckner (43), sier han har vært i Portugal og gjennomført egne undersøkelser om tidenes største forsvinningssak.

Det forteller han i et sjeldent intervju med den britiske tabloidavisen The Mirror.

- Jeg dro ned med et åpent sinn i et forsøk på å trekke egne konklusjoner fra tilgjengelige kilder og informasjon, deriblant de portugisiske etterforskningsdokumentene, sier han i intervjuet.

Madeleine var snaut fire år gammel da hun forsvant sporløst i 2007 fra et hotellrom i Praia da Luz i Portugal. Foreldrene satt et steinkast unna og spiste middag da jentungen forsvant.

Les også: Aktor raser mot britisk journalist for ting som ikke skulle på trykk om Madeleine McCann

Fuelscher hevder videre at han avdekket helt ny informasjon i saken da han var i Portugal, som han vil kunngjøre de kommende ukene.

- Jeg kan ikke si hva det er, men det er stort. Det overrasket meg virkelig, sier han.

Mottatt mange trusler

Fuelscher sier at han har mottatt mange trusler og enkelte drapstrusler etter at han påtok seg oppdraget med å forsvare Bruckner. Han har anmeldt flere av forholdene.

- Noen av dem har vært på nett og andre via telefon, sier han.

- Jeg har også blitt fortalt at livet mitt er i fare fordi jeg ser på Madeleine McCann-saken, sier han.

Advokat Fuelscher letter litt på sløret og sier at han tror Scotland Yard fortsatt har et godt grunnlag for å omtale Madeleine-saken som en forsvinningssak, og ikke en drapssak.

Britisk politi, som har brukt over elleve millioner pund på Madeleine-etterforskningen, omtaler fortsatt saken som en forsvinningssak til tross for utviklingen i Tyskland.

Les også: Madeleine-saken: Fått inn 800 tips. Nekter å fortelle foreldrene om det avgjørende beviset

- Ville ikke latt ham passe min datter

Bruckner har via sin advokat hevdet sin uskyld i Madeleine-saken. Men advokaten erkjenner at han ikke stoler helt på sin klient.

- Jeg ville latt ham passe på hundene mine, men jeg ville ikke latt ham passe barna mine eller datteren min – hvis jeg hadde hatt det, sier Fuelscher.

Nettavisen har gjentatte ganger forsøkt å få tak i advokat Fuelscher fredag ettermiddag, men har ikke lyktes.

Bruckner ble i desember 2019 dømt til syv års fengsel for en voldtekt av en amerikansk kvinne (72) i Praia da Luz i Portugal i 2005. Dette er samme by hvor Madeleine forsvant sporløst i 2007. Han soner for øyebliket en fengselsdom i Kiel.

Han er også tidligere straffedømt for andre forhold.