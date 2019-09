Ærlig talt, Trine Skei Grande. Finnes det ingen grenser for smålighet?

Kulturministerens syn på Nord-Norge har gått ut på dato for flere tiår siden.

Bodø har omsider vunnet kampen om å bli europeisk kulturhovedstad 2024.

Det er en stor seier for nordnorsk standhaftighet. Mye av den jobben som er gjort siden bodøværingene fikk en lys idé i 2014, er ganske imponerende.

Aller mest inntrykk gjør det at Bodø ikke ga opp kampen da kulturministeren vendte tommelen ned. Hun ville ikke behandle søknaden.

Bodøværingene bestemte seg likevel for å søke direkte til EU, uten å gå veien via garantier om statlig støtte hjemme i Norge.

Det var modig gjort. Men at Bodø vant, må ha falt kulturministeren svært tungt for brystet. For nå slår Trine Skei Grande tilbake. Og hun gjør det på det mest infame vis som tenkes kan.

Kulturministeren sier nemlig til NRK: «Hele landsdelen må være enig om å bruke 100 millioner på Bodø. Vi må se på denne bevilgningen i en større sammenheng og prioritere opp mot andre prosjekter i Nord-Norge».

Ærlig talt, Skei Grande. Finnes det ingen grenser for smålighet?

Den gang Bergen ble kulturhovedstad i 2000 og senere Stavanger i 2008, var det ingen som rykket ut og forlangte at det statlige bidraget skal tas fra andre prosjekter på Vestlandet?

Men for Nord-Norge gjelder det visst andre regler. For dette er en logikk fra en norsk statsråd som vi ikke har hørt før.

Men den har forsåvidt en interessant overføringsverdi. Når Lambda skal bygges, må resten av Østlandet regne med at det blir mindre på dem?

Dersom nasjonen skal bruke penger på Munchmuseet eller Nasjonalmuseet, er det da slik at hele Østlandet fra Trysil til Tønsberg må være enige om å bruke penger i Oslo?

Hva er det egentlig som skjer i Oslo for tiden? Vi nordlendinger husker at det ikke er mange dager siden en økonom i Civita sendte ut et stygt gufs fra fortiden. Han skrev at dersom det skal bygges ut jernbane i nord, så må befolkningen i landsdelen betale for den selv.

Få dager senere får vi altså høre fra en statsråd i hovedstaden at dersom det skal bli kulturfest i Bodø i 2024, så blir det kanskje ikke penger til teater i Tromsø, samisk festival i Manndalen eller museum i Kirkenes.

Kulturministeren forsøker å sette nordlendingene opp mot hverandre. Og ulike formål i landsdelen opp mot hverandre. Men vi skal absolutt ikke godta å bli behandlet slik.

Fordi det er splitt og hersk av verste sort. Skei Grande kan bare glemme å kaste bensin på bålet og forsøke å fyre opp nordnorsk splittelse. Det kommer hun ikke til å klare.

Vi nordlendinger skal svare henne med å stille oss bak Bodø, og vi skal gi beskjed om at Norge er et helt land, som henger sammen i et stort fellesskap.

Det er nemlig ikke slik at når man skal bruke 100 millioner i Bodø, så er det resten av Nord-Norge som skal betale for det. Når Bodø skal vise fram det arktiske Norge, da er Bodø som Europeisk kulturhovedstad intet mindre enn et nasjonalt prosjekt. Da skal det ikke settes opp mot annen kunst og kultur i nord.

Kulturministeren bør la Bodø få sine 100 millioner. Og så kan hun be hele Nord-Norge om unnskyldning i samme slengen. Akkurat der føler jeg meg trygg på at hele landsdelen kan innfri Skei Grandes strenge krav om 100 prosent enighet.

Denne kommentaren ble først publisert på Nordnorsk Debatt. Nettavisen har tillatelse til å gjenbruke det.