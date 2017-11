Afghanistankomiteen setter pris på Stortingets vedtak om at unge afghanske asylsøkeres sak skal vurderes på nytt, men er fortsatt bekymret.

– Stortingsvedtaket er ingen løsning for ungdommene, som fortsatt vil være i en svært usikker situasjon i påvente av ny saksbehandling. Vi er bekymret for de negative konsekvensene det å leve i en limbotilværelse kan få for oktoberbarnas psykiske helse, og vi mener det er svært viktig at det settes inn tiltak som ivaretar barnas rettigheter i venteperioden, sier generalsekretær Liv Kjølseth i Afghanistankomiteen i en pressemelding.

Arbeiderpartiets forslag tirsdag handler om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt. Partiet fikk Stortinget med på å innføre sårbarhetskriterier og vente med retur til sakene er tatt opp til ny vurdering.

– Det er nødvendig med en rask avklaring av hvilke rettigheter som skal ivaretas for barna som nå er fylt 18 år og ikke lenger dekkes av FNs barnekonvensjon, sier Kjølseth.

