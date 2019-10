AFP: Avtale mellom syriske myndigheter og kurdisk milits

Nyhetsbyrået AFP melder at syriske myndigheter og SDF-militsen har inngått en avtale.

Først meldte Reuters at syriske myndigheter og den kurdiske SDF-militsen skal ha møttes.

Søndag like før klokka 21 kunne så AFP informere om at det er blitt enigheter mellom de to partene.

Direkte: Tyrkias offensiv i Nord-Syria - her er siste nytt

Flere eksperter har advart mot at USA-president Donald Trumps godkjennelse av fritt spillerom for Tyrkia nord i Syria kunne føre til en allianse mellom syriske myndigheter og kurdere.

Dette vil føre til store forandringer i Syrias maktforhold, noe som igjen vil påvirke utfallet av de titalls tusen kvinnene og barna som befinner seg i leirer som for eksempel Al-hol.

Søndag varslet også syriske myndigheter om en offensiv mot byer kontrollert av Kurdistan.

Den varslede syriske offensiven vil komme få dager etter at Tyrkia innledet en militæroperasjon mot den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria.