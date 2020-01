AFP: Minst 15 ambulanser kjørte forbi denne døde mannen

AFP-journalister avdekker den «gufne virkeligheten» i Wuhan. En nordmann er så langt hentet ut av den virusberørte byen.

Journalister fra det franske nyhetsbyrået AFP befinner seg i den kinesiske byen Wuhan, som er selve episenteret for det pågående coronavirus-utbruddet.

Journalistene tok flere bilder av en situasjon som beskriver frykten som brer om seg i byen med elleve millioner innbyggere.

«Dette er et bilde som fanger den gufne virkeligheten av coronavirus-utbruddet i den kinesiske byen Wuhan: en gråhåret mann med ansiktsmaske ligger død på fortauet, med en handlepose i den ene hånden, mens politi og helsepersonell i heldekkende vernedrakter og masker forbereder på å frakte ham vekk,» skriver The Guardian.

AFP-journalistene var vitne til en hendelse som tydeliggjorde hvordan både forbipasserende og helsepersonell kviet seg mot enhver form for nærkontakt med potensielle virussmittede personer.

Helsepersonell iført heldekkende verneutstyr undersøker den døde mannen som ligger på bakken i Wuhan. Foto: Hector Retamal (AFP)

Lå livløs på fortauet med munnbind

Journalistene fra nyhetsbyrået AFP oppdaget en eldre mann som lå livløs på fortauet foran en stengt møbelbutikk i Wuhan torsdag morgen. Den døde mannen, som antas å ha vært i 60-årene, var iført munnbind.

Kort tid etter ankom en utrykningsbil med politi og helsepersonell som var iført verneutstyr fra topp til tå, skriver AFP.

Helsepersonell som undersøkte liket, ble umiddelbart sprayet med desinfiserende middel etter undersøkelsen.

Helsepersonell la et blått teppet over den døde mannen, og forlot deretter åstedet. Politiet forsøkte å skjule åstedet med pappesker.

Den enorme byen myldrer vanligvis med liv, men nå er det kun noen få forbipasserende til stede, skriver AFP. Én forbipasserende - en kvinne iført rosa pysjamas - var overbevist om at mannen hadde dødd av viruset, skriver AFP.

- Det er forferdelig. I disse dager er det mange mennesker som dør, sa kvinnen til AFP-journalistene.

En annen mann som stod i nærheten og røykte en sigarett, ble straks bedt av politiet om å stumpe røyken og ta på seg en ansiktsmaske.

AFP kan ikke verifisere dødsårsaken til mannen, men det er utvilsomt at omgivelsene rundt ham fryktet at coronaviruset var dødsårsaken.

Den døde mannen lå bare et kvartal unna ett av byens sykehus som behandler virussyke innbyggere. AFP melder om lange sykehuskøer, hvor enkelte innbyggere hevder de har måttet vente i to dager for å få en legetime. Noen skal visstnok ha hatt medbrakte stoler i køene.

Med unntak av noen få nysgjerrige forbipasserende, er gaten så å si folketom. Foto: Hector Retamal (AFP)

- Minst 15 ambulanser kjørte forbi

I løpet av de to timene AFP-journalistene observerte situasjonen, var det minst 15 ambulanser som kjørte forbi den døde for å håndtere andre hendelser, ifølge AFP.

Til slutt var det en hvit varebil med sotede vinduer som ankom åstedet og hentet liket. Liket ble lagt i en gul «likpose» og båret inn i bilen.

Helsepersonellet gikk deretter til verks med å vaske fortauet med desinfiserende middel.

Smittetilfeller i Europa

Viruset har fredag formiddag krevd 213 menneskeliv, hvorav 159 dødsfall er registrert i Wuhan, ifølge offisielle tall. I skrivende stund er det 9692 smittetilfeller.

Stadig flere land får påvist smittetilfeller. Storbritannia og Italia fikk sine første påviste smittetilfelle fredag formiddag. Finland, Tyskland og Frankrike er andre europeiske land som har fått påvist smitte.

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte virusutbruddet som en global folkehelsekrise torsdag kveld.

Lokalmyndighetene i Wuhan har innført strenge restriksjoner for å begrense spredningen av viruset. Veier inn og ut av byen er stengt, og kommersielle flygninger er kansellert.

Virusutbruddet har forvandlet byen Wuhan til en spøkelsesby. Foto: Hector Retamal (AFP)

En nordmann hentet ut av Wuhan

Utenriksdepartementet (UD) arbeider med assistert utreise for et antall nordmenn i Wuhan som ønsker å reise ut av byen. Fredag bekrefter UD at en nordmann har blitt hentet ut av byen.

- Utenriksdepartementet kan bekrefte at en norsk borger var om bord på det britiske flyet som hadde avreise fra Wuhan i Hubei-provinsen fredag morgen. Vi ønsker ikke å gå ut med flere detaljer om denne transporten av hensyn til taushetsplikten, sier kommunikasjonsrådgiver Mari Bangstad i en uttalelse til Nettavisen.

Det britiske flyet har hentet ut 83 briter og 27 andre europeiske borgere fra Wuhan fredag morgen lokal tid. Flyet skal etter planen mellomlande på den militære flybasen Brize Norton i Oxfordshire klokken 14.00 fredag ettermiddag norsk tid, skriver The Guardian.

UD vil ikke bekrefte om det er dette flyet nordmannen reiser med, eller hvordan nordmannen skal komme seg videre fra Storbritannia til Norge. The Guardian skriver at flyet reiser videre fra Storbritannia til Spania «hvor EU-borgernes egne land vil ta hånd om dem».

Helsepersonell er om bord i flyet for å gi støtte til passasjerene, skriver avisen. De britiske passasjerene vil bli fraktet videre til sykehuset Arrowe Park hvor de skal tilbringe 14 dager i karantene.

AirEvac

SAS har tidligere stilt opp med såkalt AirEvac-fly (ombygget fly som brukes til evakuering) for å hente hjem nordmenn, blant annet da nordmenn ble hentet hjem fra Algerie etter terrorangrepet i In Amenas i 2013. Norske myndigheter har foreløpig ikke bedt SAS om å hente ut nordmenn i de mest virusberørte områder.

- Foreløpig ingen konkret forespørsel om å fly, men kontakten er på plass, skriver informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, i en sms til Nettavisen fredag formiddag

- Nordman blir igjen i Wuhan

Norske May-Helen Strømsmo (28) er én av nordmennene som befant seg i Wuhan da epidemien børt ut. Torsdag kveld forteller hun NRK at hun ikke vil benytte seg av tilbudet om å reise hjem til Norge.

- For alt vi vet så er det over om to uker, det er jo da vi kommer ut av karantenen i Norge også hvis vi drar hjem, sier Strømsmo, som har søkt ly i hybelen sin i storbyen.

- Jeg kunne dratt hjem, men jeg har ikke så stort behov for å dra. Jeg kan også sitte her, hvor jeg vet at jeg har alt jeg trenger. Jeg har det jo egentlig fint her. Jeg bor på skolen og de ordner mat til meg og ellers det jeg trenger, sier hun.