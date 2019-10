Aftenposten trekker journalister ut av Syria

Utenrikssjef John Hultgren i Aftenposten har bedt avisas reportere i det konfliktrammede Syria om å forlate landet. – Det begynte å bli uoversiktlig, sier han.

Mandag morgen ble de to Aftenposten-journalistene Afshin Ismaeli og Tor Arne Andreassen bedt om å forlate Syria. Det var Hultgren som tok avgjørelsen, etter at kurdiske styrker og regjeringen i Damaskus inngikk en ny avtale, skriver Medier24.

– Det er jo alltid veldig vanskelig å vite, men vi følte at vi var i ferd med å miste den kontrollen som er nødvendig. Vi hørte at BBC og The Guardian var enige med oss – at det begynte å bli uoversiktlig – så vi fant ut at vi ville trekke dem ut for å være på den sikre siden, sier Hultgren til avisa.

Han understreker at det i risikoområder hele tiden gjøres løpende vurderinger om tilstedeværelse. Samtidig mener han det utgjør et problem for nyhetsformidlingen å ikke kunne være til stede der det skjer.