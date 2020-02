Aftenpostens mobbekampanje mot Julian Assange

«Man kan mene hva man vil om Julian Assange, men i trøbbel er han», skriver Harald Stanghelle i Aftenposten. Og man kan mene hva man vil om Julian Assange, uten å komme i trøbbel.

Av Hasse Farmen, musiker

I løpet av året som gikk rakk Julian Assange å bli slept ut etter syv år i isolasjon i Equadors ambassade av britisk politi og arrestert i strid med sine rettigheter.

Han har sonet ett år i isolasjon i Storbritannias Guantanamo, Belmarsh fengsel, for ikke å ha møtt til fengslingsmøte (!).

Han er erklært døden nær av 60 leger. Han er verken praktisk eller fysisk i stand til å forberede sitt eget forsvar mot en overhengende fare for å bli utlevert til USA og en mulig dom på 175 år i et amerikansk fengsel. Han har ikke hatt tilgang til sakspapirene på over ett halvt år.

Og i denne prøvelsens tid finner Aftenpostens kommentariat det betimelig å fortsette pressens nær ti år lange hetsing, mobbing og det langsomme karakterdrapet av en mann som ligger nede.

«Han er ingen journalist, og det tror jeg jeg har de fleste mediehus med meg på når jeg sier», sa Aftenpostens nye redaktør Trine Eilertsen 23. januar på Dagsnytt 18.

Hun debatterte med Eva Joly, som er sterkt kritisk til pressens manglende interesse for Assange-saken. Eilertsen sa videre på NRK-lufta at Aftenposten ikke er med på noen «kampanjejournalistikk». Men på kommentarplass driver avisa systematisk kampanjejournalistikk mot mannen. Skjønt, om dette er journalistikk, så holder jeg med Eilertsen, da er ikke Julian Assange journalist.

Fake news som kommentarøvelse

14 mai i fjor skrev Stanghelle en redaksjonell kommentarartikkel under overskriften «Varslerhelten som gikk russernes ærend for at Trump skulle bli president». En distriktsdomstol i USA gjorde det 30. juli i fjor klart at WikiLeaks og Julian Assange var i sin fulle rett til å offentliggjøre Hillary Clintons eposter under presidentvalgkampen i 2016.

Det bestrider heller ikke Stanghelle. Men ved å hevde at Assange var «russernes løpegutt», må han åpenbart sitte på bevis som verken Mueller-rapporten, den amerikanske distriktsretten eller noen andre på kloden sitter på. Det gjør han selvsagt ikke.

Derfor er og blir Stanghelles påstand bare det, en påstand, ikke et bevis. I ordboka er bevis et lite ord, men i journalistikken og i rettsstaten er det kanskje det aller største.

Hasse Farmen. Foto: Knut Bry

Plikt å publisere!

Siden de omtalte epostene inneholdt informasjon offentligheten utvilsomt hadde interesse av, er det rimelig å mene at det var Wikileaks’ plikt å publisere epostene.

Og som så ofte før, har ikke WikiLeaks vært alene om eller først til å publisere. Store mediehus har alltid vært med i bildet - ikke minst Aftenposten, så også i 2016. Har disse mediene også løpt russernes ærend?

Domstolens kjennelse er også viktig for Assange og Wikileaks på et annet punkt. Dommen fastslår at selv om det ikke er lov å stjele, så er det ikke ulovlig under USAs paragraf 1 i grunnloven å publisere stjålet eller hacket materiale. Det er også fullt lovlig, slår dommen fast, å be tyven om opplysninger vedrørende det stjålne materialet man vet er stjålet.

Å straffe Wikileaks-grunnleggeren for dette, ville dermed bryte med den amerikanske grunnlovens beskyttelse av pressefriheten og forutsetningene for kritisk journalistikk.

Eilertsen vs Haugsgjerd

Dette prinsippet har også Aftenposten selv tidligere støttet aktivt opp om. Aftenpostens daværende redaktør Hilde Haugsgjerd skrev dette 3. januar 2011:

«Med Wikileaks-lekkasjene formidler vi trolig tyvegods i form av stjålet informasjon. Til alle tider har nyhetsredaksjoner brukt informasjon der det hefter noe ved metoden kilden har fått [den] på. Når informasjonen dreier seg om forhold av vesentlig betydning, spør ikke journalisten eller redaktøren hvordan informasjonen er skaffet til veie.»

Og de står selvsagt fritt mht. tidspunktet de velger å publisere informasjonen. Men først ute vil jo alle være.

Eilertsen mener «det må være en del av vurderingen hvem som er kilden» (Klassekampen 30.1.). Men bør ikke den mest tungtveiende delen av vurderingen være om det kilden kommer med beviselig er sant?

WikiLeaks har aldri blitt tatt i å publisere noe som ikke har vært sant! Det er mer enn noe mediehus i Norge kan skryte av.

Stanghelles insinuasjoner

«Hovedproblemet» til Stanghelle når det kommer til Assange, er «innsatsen for å sparke bena under Hillary Clintons valgkampanje i 2016.» (...) Det gikk som planlagt», som han insinuerer. Stanghelle har tydeligvis en egen kanal inn til Assanges beveggrunner.

Epostene hadde som nevnt stor offentlig interesse. De avslørte Clintons renkespill overfor sin argeste konkurrent, senator Sanders, i valgkampen om å bli demokratenes presidentkanadidat til 2016-valget.

De avslørte opplysninger om utenriksminister Hillary Clintons krig i Libya, om iver etter å bombe Syria, om Saudi Arabias bidrag til Clinton Foundation m.m.

Dette er hendelser og politiske spill med store ringvirkninger, som hjemsøker verden den dag i dag.

Men hovedproblemet for Stanghelle er likefullt at Assange «gikk russernes ærend». Det er like søkt som å hevde at Stanghelle løper Clintons ærend. Og hvor er bevisene?

Det denne leseren kanskje finner aller mest problematisk, i motsetning til Stanghelle, er hvorfor ikke journalister er mest opptatt av det Assange faktisk er siktet for, nemlig avsløringene i 2010?

Hvis han skulle bli dømt, settes en internasjonal presedens som bryter med den første paragrafen i den amerikanske grunnlovens rett til å publisere.

Trump-administrasjonen lager sine egne lover etter forgodtbefinnende, som at grunnlovens paragraf én ikke gjelder for utenlandske journalister, eller at det er fritt fram for å bruke spionasjeparagrafen fra 1917 på journalister.

Den var aldri ment å bli brukt mot, og har heller aldri blitt brukt mot, journalister. Og i Brasil føler tydeligvis Bolsonaro-regjeringen seg såpass oppmuntret av Trumps metode, at de nå truer med å fengsle den to ganger Pulitzer-vinnende journalisten Glenn Greenwald for hans avsløringer i den såkalte Operation Car Wash-saken, publisert i The Intercept.

Der går det fram et samrøre mellom Bolsonaro og utro tjenere i de øvre domstoler som fikk president Lola fengslet før valget i 2018, et valg Lola lå klart an til å vinne. Fengslingen beredde grunnen for Bolsonaros maktovertagelse.

I dag Assange, i morgen Greenwald, i overimorgen Stanghelle. Det er dette som er kjernen i saken mot Assange - og egentlig mot samtlige journalister og utgivere på kloden: retten til å publisere.

Uten journalistikk, intet demokrati.

Rossavik - ingen over, ingen ved siden

Når det kommer til iveren etter å forhåndsdømme, mobbe og spre falske nyheter om Assange er det ingen verken over eller ved siden av Frank Rossavik. Et halvt år etter dommen i USA som renvasker Assange og WikiLeaks for mistanker om en slags konspirasjon med russere, skriver Frank Rossavik i en kommentar at «han lot seg bruke av russiske agenter», og fortsetter der Stanghelle slapp:

«Hvorfor Julian Assange stilte Wikileaks til disposisjon for den russiske kampanjen for at Donald Trump skulle bli USAs 45. president, vet vi ikke. Selv benekter han at russerne var hans kilde. Fakta vitner imidlertid mot ham».

Det nærmeste man kommer et bevis for at Assange har hatt noe som helst å gjøre med russere, må være at Pussy Riot besøkte ham i ambassaden i London. Dette er ikke kritisk journalistikk, det er journalistisk under enhver kritikk.

Men Rossavik nøyer seg ikke med å gi fakta et dårlig rykte. Han finner også plass til et rent karakterdrap i sin mobbekampanje som han her velger å kalle «Kommentar»:

«Han er altså ikke lett å ha sympati for, denne Assange, med mindre man da ser på voldtektsanklagene i Sverige som del av et CIA-komplott mot ham og ellers mener Vladimir Putin er en bra kar. Noen av Assanges ivrigste fans gjør det, men ingen av dem sitter i Aftenposten, det kan medgis».

Man kan si hva man vil om Rossavik, men mobbing kan han.

Det går troll i ord: I oktober i fjor ble det kjent at CIA via et privat spansk overvåkingsfirma spionerte på JulianAssange 24 timer i døgnet mens han bodde i Equadors ambassade i London. Det er et CIA-komplott, Rossavik.

Voldtektssaken henlagt tre ganger

Det er for lengst velkjent at svenske domstoler har henlagt saken med beskyldninger om seksuelle overgrep tre ganger, av tre ulike dommere (to av dem kvinner, for ordens skyld), grunnet manglende bevis.

Sverige har aldri funnet bevis mot Assange. Assange har hele tiden tilbudt seg å komme til Sverige og forklare seg, mot garantert fritt leide tilbake til UK. Den garantien fikk han aldri, og Sverige har en utleveringsavtale med USA.

Henleggelsen av voldtektssaken skjedde lenge før Rossaviks kommentar sto på trykk. Eva Joly skriver i en kronikk iAftenposten 19. januar at USA «oppmuntret sine allierte til å anklage Julian Assange og Wikileaks for lovbrudd».

FNs spesialrapportør for tortur, Nils Melzer, har i sitt arbeid medAssange-saken funnet ikke mindre enn 50 feil ved den svenske etterforskningen.

Troll på kommentatorplass

Men om disse uvesentlige detaljene står det lite eller intet i Aftenposten eller norsk presse. De passer ikke inn i narrativet om «dandyen» som ble «demokratiets fiende» (Aftenposten), en forvandling Rossavik forklarer slik:

«Hvorfor skriver du aldri om Julian Assange, får jeg iblant spørsmål om. Fordi jeg misliker ham og det han står for, tenker jeg da. Kanskje svarer jeg det også. At australierens største fans er den delen av venstresiden som jobber hardt for å være like ensporet og ufordragelig som den verste delen av høyresiden er, hjelper heller ikke.»

Innimellom ballesparkingen på Assange gjør Rossavik så noen klumsete forsøk på å ta ballen. «Trump eller ikke Trump. Det er ikke spørsmålet. For det avgjørende er at Julian Assange misbrukte sin informasjonsmakt».

Både Stanghelle og Rossavik mener altså fortsatt - i februar 2020 - at fordi Assange valgte å offentliggjøre Clintons eposter, og til overmål på et delikat tidspunkt for hennes valgkamp, så «misbrukte» Assange - en journalist og publisist - sin «informasjonsmakt».

Hva med allmenhetens rett til å vite om forbrytelsene en mulig framtidig president har begått? Hva med retten til å publisere? Skulle Assange ha ventet til valget var over? Og sånn sett uansett blitt en spiller i det politiske spillet?

En demonstrant i London viser sin støtte overfor WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange. Foto: Kirsty Wigglesworth (AP/NTB scanpix)

Assange og WikiLeaks var også på utkikk etter materiale relatert til Trump-kampanjen. At disse ikke viste seg å være (like) interessante for offentligheten, kan neppe Assange belemres for. Det er jo et dilemma en journalist møter hver dag i sitt arbeid.

FN: Assange utsatt for tortur

Det amerikanske justisdepartementet brukte to år på etterforskningen, rundt 25 millioner dollar, intervjuet rundt 500 personer, og Assange sa seg hele tiden villig til å forklare seg i etterforskningen dersom han ble garantert beskyttelse.

Per dags dato har han fortsatt ikke blitt siktet for noe som helst i forbindelse med WikiLeaks' utgivelser i 2016. Det finnes ikke bevis.

Uansett hva Assange må ha sagt, for eksempel på privaten til sine egne medarbeidere, bevis er - heldigvis - fortsatt alfa og omega i journalistikken - og rettsstaten, selv om det skulle gjøre Rossavik og Stanghelles hverdag litt mer arbeidsom.

FNs spesialrapportør for tortur, Nils Melzer, sier de systematiske angrepene Julian Assange har blitt utsatt for fra media i nå snart ti år, som i likhet med Aftenpostens kommentariat ofte går mindre på sak og mer på hans person – alt fra hans hygiene til hans utseende - gjør ham ute av stand til å forsvare seg i en rettferdig rettergang. Alt dette grenser ifølge FNs definisjoner mot tortur.

Sett i lys av den nylige bortgangen til Ari Behn, og til den stadig tilbakevendende debatten om netthets, er det ubehagelig og uforståelig at kommentariatet i en av landets ledende kommentaraviser kan tillate seg å mene hva de vil, og det om en mann som ligger nede, uten å komme i trøbbel.

Europarådets parlamentarikere vedtok onsdag 29.januar enstemmig at Julian Assange ikke må utleveres til USA og at han umiddelbart løslates.