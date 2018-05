Aftonbladet: Dødt spedbarn funnet i veske

En kvinne er pågrepet og mistenkt for et grovt lovbrudd i Österaker ved Stockholm. Ifølge Aftonbladet er hun pågrepet etter funn av et dødt spedbarn i en veske.

Ifølge opplysninger til avisen har barnet trolig ligget i vesken i lengre tid.

Det var søndag ettermiddag at politiet rykket ut til et villaområde i Österaker kommune nord for Stockholm etter melding om en alvorlig forbrytelse.

Etter å ha lett en stund i området skal politiet ifølge Aftonbladet ha funnet det døde barnet. Kvinnen ble ifølge avisen pågrepet sent søndag kveld.

Foreløpig er både politiet og påtalemyndigheten forsiktige med å gi opplysninger om saken.

– Det er en beslutning som aktor får ta i løpet av formiddagen. Da får aktor bestemme hva vi skal gå ut med, sier informasjonssjef Karin Rosander til Aftonbladet mandag morgen.

(©NTB)

