Ahed Tamimi fikk besøk av faren i fengselet

Faren til fengslede Ahed Tamimi har for første gang fått besøke den palestinske 17-åringen og kona bak murene.

De to ble satt i israelsk varetekt i desember, og Bassem Tamimi har ikke fått besøke dem siden. Mandag fikk han møte kona og datteren i et israelsk militærfengsel på den okkuperte Vestbredden.

Et glassvindu skilte dem, og samtalen fant sted via telefon. Besøket kom i stand med hjelp fra Røde Kors.

Ahed Tamimi ble et symbol på palestinsk motstand mot israelsk okkupasjon da hun 15. desember i fjor gikk løs på to israelske soldater med slag, spark og skjellsord.

Hendelsen ble filmet og opptaket ble spredt i sosiale medier. Fire dager senere stormet israelske soldater Tamimi-familiens hjem og tok den da 16 år gamle jenta til fange. Moren Nariman Tamimi ble fengslet da hun noen timer senere besøkte datteren, og begge har siden sittet i varetekt.

Krever løslatelse

Amnesty International krever løslatelse, og det samme gjør FNs høykommissær for menneskerettigheter og EU.

– De har det bra, moralen er på topp, fortalte Bassem Tamimi etter besøket.

Ahed Tamimi stilles nå for en militærdomstol og risikerer flere års fengsel dersom hun blir funnet skyldig etter den tolv punkter lange tiltalen.

Domstolen avviste nylig en begjæring fra familien om å føre rettssaken mot henne for åpne dører, med tilgang for journalister. Rettssaken fortsetter etter planen onsdag.

Barn bak murene

Ifølge den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem satt det ved utgangen av februar 356 mindreårige palestinere i israelsk fangenskap.

Ni av dem sonet dommer, mens 257 verken var tiltalt eller hadde fått sin sak prøvd for en domstol. Palestinere på Vestbredden stilles for militærdomstoler, uansett hvor gamle de er. Israelske bosettere blir til sammenligning stilt for sivile domstoler i Israel.

– Så å si alle som stilles for israelske militærdomstoler, blir funnet skyldige, konstaterer B'Tselem.

Skarp kritikk

Israel har høstet skarp internasjonal kritikk, også fra Norge, for fengslingen av mindreårige.

FNs barnefond innhentet i fjor vitneutsagn fra 165 palestinske barn som hadde sittet i israelsk fangenskap. Barna fortalte om mishandling og manglende informasjon om sine rettigheter.

Mange fortalte også om utskjelling og skremmende opplevelser, både under pågripelsen, fangetransporten, avhør og fengsling, går det fram av UNICEF-rapporten.

(©NTB)

Mest sett siste uken