Ahmaud Arbery (25) drept på joggetur - video av hendelsen vekker stor oppsikt

Drapet på Ahmaud Arbery sender sjokkbølger gjennom USA.

En video har dukket opp på sosiale medier som viser en ung mann som blir skutt på joggetur i Georgia, USA.

Arbery, en 25 år gammel mann med afroamerikansk opphav, var på joggetur i sitt eget nabolag i Georgia sent i februar, da han ble angrepet og skutt av en tidligere politimann og hans sønn.

Se videoen øverst i saken. Vi advarer mot svært sterke bilder.

Statsadvokaten: - Han var i sin fulle rett

Det hele ble fanget på film, av en nabo som kjørte like bak Arbery da han ble konfrontert av de to mennene.

De to, Gregory McMichael (64) og hans sønn, Travis McMichael (34) er heller ikke siktet for drapet.

Den tidligere politimannen uttalt at Arbery lignet på en mann som var mistenkt for flere innbrudd i nærområdet.

Videoen, som har spredt seg som ild i tørt gress på sosiale medier, viser store deler av hendelsesforløpet. Arbery blir tilsynelatende konfrontert av de to, som oppholder seg på- og rundt en bil med lasteplan. Det oppstår så et basketak i det Arbery prøver å ta våpenet fra sønnen, og det blir avfyrt en rekke skudd.

Sekunder senere kollapser Arbery på gaten.

I FOKUS: Drapet på Ahmaud Arbery har skapt sterke reaksjoner. Foto: Twitter.

Det er altså ikke tatt ut siktelse mot de to mennene. I et notat New York Times fikk tak i tidlig i april, kommer det frem at statsadvokaten i Georgia, Thomas Durden, mener at de to mennene ikke burde få rettslige konsekvenser, all den tid det var Arbery som tok initiativet til konflikten.

- Gitt at det var Arbery som tok initiativ til basketaket da han tok tak i hagla, så hadde McMichael lov til å bruke dødelig kraft for å beskytte seg selv, siteres statsadvokaten på av New York Times.

Var ubevæpnet

Hendelsesforløpet reiser dog spørsmål om det i det hele tatt var nødvendig å beskytte seg selv.

I politirapporten kommer det frem at far og sønn så Arbery joggende, og at de raskt konkluderte med at dette kunne være innbruddstyven som hadde herjet i området den siste tiden. Dermed tok faren fatt i sin Magnum-pistol, sønnen hentet haglen, før de kastet seg inn i bilen for å få tak i Arbery, skriver NBC News.

En tredje mann skal også ha kastet seg inn i bilen, og de skal ha ropt på Arbery - med oppfordring om at han måtte stoppe. Da de til slutt fikk tak i Arbery, skjedde den fatale konfrontasjonen.

Det kommer ikke frem i politirapporten om Arbery var bevæpnet, noe som i ettertid har blitt konstantert at han ikke var.

- Ønsker umiddelbar arrestasjon

Arbery var aldri mistenkt for innbrudd. Han var en tidligere fotballspiller på High School-nivå, som fortsatt likte å holde seg aktiv. I en hardtslående kommentar i New York Times, fremmes forslaget om at Arberys eneste forbrytelse var at han var mørkhudet i feil boligområde i Georgia.

Det gjøres også sterke sammenligninger med Treyvon Martin-saken.

Også advokaten til den avdødes familie familien til den avdøde reagerer kraftig.

- Disse gjerningsmennene valgte å ta loven i egne hender. De var en gjeng som utførte en moderne lynsjing midt på dagen, sa advokat Lee Merritt ifølge Globalnews.

En annen av familiens advokater mener at de to mennene må arresteres med en gang.

- Vi ønsker en umiddelbar arrest fordi vi mener det ikke bør være to forskjellige rettssystemer i USA; ett for de hvite og et for de svarte. Arberys liv betyr noe, og faktum er at vi har bevis for forbrytelsen, vi har en video... Mennesker med svart hudfarge blir arrestert hver eneste dag med langt mindre bevis, uttalte Ben Crump til USA today.

- Kraftige reaksjoner og demonstrasjon

På fredag skal det arrangeres en virtuell demonstrasjon for å vekke oppmerksomhet rundt saken til Ahmaud Arbery.

Det oppfordres til å ta på seg joggesko- og treningstøyet, og at man benytter emneknaggen #IRunWithMaud.

Også kjendiser- og politikere i USA har de siste dagene vist sin støtte til Arbery:

Den siste tidens sterke reaksjoner har også ført til at saken nå kanskje gjenopptas.

Distrikstsadvokat, Tom Durden, uttalte på tirsdag at han mener at saken burde presenteres for en storjury, slik at saken kan ses på igjen.

Brian Kemp, Guvernøren i Georgia, skrev på tirsdag at saken krever rettferdighet.

- Våre innbyggere i Georgia fortjener svar. Politi og myndigheter står parate til å sørge for at rettferdigheten seirer.

En utfordring er at Georgia - i likhet med store deler av resten av USA - for øyeblikket er i «lockdown». Dette innebærer også rettssalene i staten.