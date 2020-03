Ahus planlegger for 185 koronapasienter samtidig

Intensivkapasiteten på Ahus er sprengt. Nå tar sykehuset i bruk alternative lokaler.

OSLO (Nettavisen): Nesten alle intensivplassene på Akershus universitetssykehus er nå fylt opp av koronapasienter. Ifølge nettstedet aldrimer.no har Ahus nå bedt om å få låne respiratorer fra andre sykehus. Mandag skal Helse sør-øst vurdere om pasienter i større grad må omdirigeres til andre sykehus.

Nyhetsstudio: Se de siste meldingene om pandemien

- Ahus planlegger for økning av ordinære intensivkapasitet opp til 65 senger. For å få til dette, må det tas i bruk alternative lokaler som rigges til intensivplasser, opplyser pressesjef Geir Boye Lindhjem ifølge NTB.

I en pressemelding mandag skriver Ahus at sykehuset i dag har 10 intensivplasser på Nordbyhagen. I tillegg er det 10 plasser på medisinsk overvåking, 2 respiratorplasser og 8 plasser for pasienter med øvrige overvåkingsbehov. Postoperativ benyttes også i dag som avlastning for Intensiv. Hjerteovervåkingen, nevrologisk overvåking og barneovervåkingen bidrar også til å øke overvåkingskapasiteten ved Ahus. I tillegg er det per i dag tre intensivplasser på Kongsvinger sykehus.

Trenger 65 intensivplasser samtidig

Med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets risikovurdering (se faktaramme om risikovurdering datert 24. mars) fra 12. mars har sykehuset beregnet hva slags kapasitet de vil trenge framover.

Opptaksområdet til Ahus utgjør litt under 11 prosent av befolkningen.

«Det gjør at vi ut i fra risikoscenariene planlegger for at vi kan ha 185 smittede pasienter samtidig. Av disse vil det være 65 som trenger intensivbehandling», skriver sykehuset på sin nettside.

Planlegger neste fase

Opptrappingsplanen er delt inn i tre faser og åtte trinn. Ahus er nå i fase 2, hvor antall plasser økes til totalt 33. Planleggingen er i full gang for neste fase, opp til 65 plasser totalt.

«Scenariene viser også at inntil 120 vil innlegges på sengepost. I tillegg må vi ta høyde for de øvrige pasientene som trenger behandling, blant annet innen øyeblikkelig hjelp og kreftbehandling», opplyser sykehuset.

Planene omfatter videre opptrapping av medisinsk utstyr, smittevernutstyr og forbruksmateriell. I tillegg kommer en bemanningsplan. Arbeidet med å omdisponere og rekruttere ansatte er i gang.

Nye prognoser

«Det er denne uken kommet nye prognoser fra Folkehelseinstituttet som gjør at Ahus må forberede seg til muligheten for en enda større tilstrømning av smittede pasienter. Ved behov vil vi også eventuelt vurdere på å ta i bruk arealer utenfor våre egne sykehus», opplyser Ahus.