Air France innstiller flygninger som følge av streik

Hver fjerde langdistanseflyging til Air France til og fra Paris vil bli innstilt lørdag som følge av at ansatte i selskapet streiker.

I en uttalelse fra Air France fredag opplyses det dessuten av 35 prosent av selskapets mellomdistanseflyginger til og fra Charles de Gaulle-flyplassen i Paris vil bli innstilt.

Selskapet anbefaler reisende om å sjekke om flyet går før de drar til flyplassen, og utsette reisene sine. De tilbyr også kundene gratis endring av billettene sine.

Ansatte i Air France har lørdag planlagt en dag med streik, med krav om en lønnsøkning på 6 prosent.

Avinor opplyser til NRK at det er for tidlig å si om streiken får følger for reisende fra Norge.

(©NTB)

Mest sett siste uken