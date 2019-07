Airbnb har forpliktet seg til å gi bedre opplysninger og endre avtalevilkår

Etter press fra Forbrukertilsynet endrer nå Airbnb måten de oppgir priser på, og forbedrer avtalevilkårene på en rekke punkter.

Etter at Forbrukertilsynet og flere andre europeiske forbrukermyndigheter samarbeidet for å få Airbnb til å gjennomføre en rekke endringer har de nå endret praksis, det skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding.

- Svært gledelig

- Det er svært gledelig for forbrukere både her i Norge og resten av Europa at Airbnb endrer praksis sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet i pressemeldingen.

Se video av hvordan det gikk da Petter og Tina leide ut leiligheten på Airbnb:

Noe av det utleie-plattformen har forpliktet seg til er å gi bedre opplysninger om prisen for leieobjekt, inkludert lokale skatter og avgifter, rengjøringsgebyr og Airbnbs administrasjonsgebyr. Forbrukere skal også lett kunne skille mellom profesjonelle og private utleiere.

Endringene i vilkårene omfatter ifølge Forbrukertilsynet blant annet at det nå skal gjøres klar hva slags rutiner som gjelder når det kommer til kompensasjon og ansvar ved skader, de skal ikke frata forbrukere retten til å klage på eller gå til sak mot selskapet i sine respektive land, og de skal informere forbrukere når Airbnb gjør endringer i vilkårene.

Se video - fire tips til deg som skal bo på Airbnb:

Kan ikke svare på hva endringene betyr

Det er pressebyrået NLPR som håndterer alle pressehenvendelser til Airbnb i Skandinavia. NLPR skriver i en e-post til Nettavisen at de ikke kan svare på hva endringene vil bety for Airbnbs brukere, men henviser videre til et blogginnlegg skrevet på Airbnbs nettsider.

I blogginnlegget skriver Airbnb at gjester nå må søke på dato når de skal lete etter sted å bo, fordi da vil den nøyaktige reservasjonsprisen bli vist.

I tillegg skriver de at de har oppdatert deres avtalevilkår innenfor EØS for å gjøre dem «klarere, lettere å forstå og bedre tilpasset EU's forbrukerlovgivning», men de skriver ikke konkret hva det er de har endret.