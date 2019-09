Airbus slår alarm etter den norske helikoptertragedien

Alle lignende helikoptre må undersøkes umiddelbart.

Samtlige nyere helikoptre av typen Airbus AS350/H125, AS550 og EC130 må umiddelbart inspiseres før de kan opp og fly. Det er budskapet i ei hastemelding fra Airbus Helicopters i etterkant av helikopterulykken i Alta, skriver tu.no.

Det er i en såkalt «emergency alert service bulletin» (EASB) fra Airbus i etterkant av de første undersøkelsene av ulykkeshelikopteret hos Statens havarikommisjon for transport (SHT) tirsdag, at dette kommer fram.

– Foreløpige funn knyttet til akselforbindelsen mellom motoren og hovedgirboksen har resultert i at Airbus Helicopters nå utgir denne EASB-en, heter det fra SHT.

Havarikommisjonen understreker samtidig at undersøkelsene ikke er avsluttet, og at det foreløpig ikke er fastslått om svikt i denne akselforbindelsen har bidratt til ulykken.

«Føre var»

– Airbus Helicopters karakteriserer inspeksjonen som en «føre var»-inspeksjon for å ivareta luftdyktigheten til helikoptertypen, heter det i en pressemelding fra Statens havarikommisjon for transport natt til onsdag.

Havarikommisjonen hadde natt til onsdag ikke anledning til å svare NTB på hvor stor andel av norske helikoptre disse typene kan utgjøre.

Jobber videre

Havarikommisjonen har foreløpig ikke fastslått hvorvidt svikt i akselforbindelsen mellom motor og hovedgirboks har bidratt til ulykken.

– For å få en fullstendig forståelse av ulykken vil Havarikommisjonen sammenholde all informasjon fra undersøkte komponenter, eventuelle data fra lagringsenhet, ulykkessted, vitner og andre som har vært involvert i produksjon, vedlikehold og drift av helikopteret, skriver Havarikommisjonen.

Seks omkomne

Ulykken skjedde 31. august i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta. Fem av de omkomne, ungdommer som alle kom fra Alta, deltok i en sightseeingtur over området som en del av tilbudet fra festivalen. Festivalen ble avlyst etter ulykken.

Havarikommisjonen sier at den ikke har indikasjoner på at helikopteroperatøren, Helitrans AS, har utført arbeid utover foreskrevet visuell inspeksjon i det nevnte området.

Helikopteret var av typen Airbus H125, tidligere kjent som AS350. Det var helt nytt og ble levert til Helitrans i juni i år. Ifølge Helitrans hadde det fløyet knapt 73 timer.

Komponenter

Undersøkelsene som ble fullført tirsdag, ble gjort med bistand fra den franske havarikommisjonen (BEA) og tekniske rådgivere fra Airbus Helicopters og motorprodusenten Safran Helicopter Engines.

Forrige uke ble Havarikommisjonen og politiet ferdig med undersøkelser på ulykkesstedet.

Havarikommisjonen har tidligere uttalt at helikopteret har en elektronisk motorstyring og drivstoffkontroll samt minnefunksjoner som kan bidra med informasjon til kommisjonens kartlegging av hendelsesforløpet.

– Minneenheten fra helikopterets lagringsenhet er fortsatt til undersøkelse. Enheten var mer varmeskadd enn første observasjon indikerte, heter det i pressemeldingen.