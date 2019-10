Aisha Shezadi: – Tortur å ta fra traumatiserte barn deres mødre

Syriafareren Aisha Shezadi (27), som etterforskes for terrordeltakelse, mener at det er tortur mot mødrene og barna å skille traumatiserte barn fra deres mødre.

I et innlegg i Aftenposten tirsdag skriver Shezadi at det å leve i frykt for å bli separert fra sine barn, er ondskap.

– Og det å foreslå å åpne for at barn skal kunne returneres uten sine mødre, uten å ta hensyn til hva slags negativ effekt det kan ha på barna som allerede er traumatisert i så stor grad, er mildt sagt kvalmt, skriver hun.

Shezadi skriver at hun forstår dem som mener at barna må hentes fra flyktningleirene i Syria, selv uten deres mødre. Likevel er hun uenig.

– Mange av barna er gamle nok til å huske hva som har skjedd og har utviklet en såpass ekstrem separasjonsangst at det vil være tortur å ta fra dem deres mødre, legger hun til.

Norge har tidligere hentet hjem fem foreldreløse barn fra Syria, men diskusjonen om hjemhenting av IS-foreldre har imidlertid skapt polarisering og uenighet. Stortinget stemte tidligere i oktober ned et forslag om å hente en norske fireåring som er syk i flyktningleiren al-Hol i Syria og hans familie til Norge raskest mulig.

Shezadi er fra Bærum, men reiste til Syria høsten 2014. IS-kvinnen og hennes sønn befinner seg nå i flyktningleiren al-Roj i Syria, ifølge Aftenposten.